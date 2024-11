Uefa: Brez kazni za PSG po propalestinski koreografiji

V sredo zvečer so navijači PSG razgrnili velikansko sporočilo "osvobodite Palestino" z med drugimi tudi okrvavljeno palestinsko in libanonsko zastavo. Vse to je spremljal še transparent "vojna na igrišču, a mir na svetu" .

Klub je v sporočilu za javnost zagotovil, da ni vedel ničesar glede prikaza sporočila in da "odločno nasprotuje kakršnim koli sporočilom politične narave na svojem stadionu". V Franciji se je na to odzval predsednik predstavniškega sveta judovskih ustanov Francije Yonathan Arfi in na družbenem omrežju X obžaloval "škandalozni transparent" ter ga označil za "poziv k sovraštvu".

Pobudo je obsodil tudi francoski notranji minister Bruno Retailleau. "Takšno navijanje nima mesta na stadionu, sporočila te vrste pa so prepovedana tudi s predpisi Uefe," je minister zapisal na družbenem omrežju X in od kluba zahteval, da pojasni svoja dejanja. "Klubi naj poskrbijo, da politika ne bo škodovala športu, ki mora vedno ostati vir enotnosti," je dejal in dodal: "Če se bo to ponovilo, bomo morali razmisliti o prepovedi transparentov za klube, ki ne spoštujejo pravil."

Od začetka izraelske ofenzive po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra lani je bilo sicer po podatkih ministrstva za zdravje v enklavi na območju ubitih že več kot 43.000 ljudi, ranjenih pa je več kot 102.000. Število smrtnih žrtev spopadov med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah v Libanonu pa je medtem preseglo 3000, 13.500 ljudi pa je bilo ranjenih, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje.