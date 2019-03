Uefa kaznovala 'cojones' Simeoneja z 20.000 evri

Mnogi so bili prepričani, da bo trener 'colchonerosov' Diego Simeone zaradi neprimerne geste ob proslavljanju drugega zadetka 'njegovega' Atletica proti Juventusu na prvi tekmi osmine finala lige prvakov na Wandi Metropolitano kaznaovan z najmanj tekmo prepovedi vodenja moštva na naslednji tekmi najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja.

Toda po pregledu poročila z omenjenega obračuna v Madridu in takojšnjemu javnemu opravičilu glavnega akterja, se je disciplinski komite Evropske nogometne zveze očitno usmilil temperamentnega argentinskega strokovnjaka in mu naložil le denarno globo v vrednosti 20.000 evrov. Tako bo Simeone že prihodnji torek v Torinu, ko bo na sporedu povratni dvoboj osmine finala z 'Bianconeri' z našim neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO od 20:40 naprej, lahko poveljeval svojim varovancem ob robu zelenice.