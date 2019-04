Uefa kaznovala Neymarja: tri tekme prepovedi, ker je govoril čez Skomino

Spomnimo, tedaj je Manchester Unitedu uspel presenetljiv preobrat po pozno dosojeni enajstmetrovki, ki jo je Skomina dosodil po ogledu posnetka z video tehnologijo. Rdeči vragi so sredi Pariza slavili s 3:1 in nadoknadili zaostanek s prve tekme (0:2) in se uvrstili v četrtfinale Lige prvakov (tam jih je kasneje gladko izločila Barcelona). Dosojena enajstmetrovka je ostro vznemirila Neymarja, ki je bil na Parku princev zaradi poškodbe v vlogi gledalca, po poročanju Radia Montecarlo pa naj bi se po tekmi spustil do garderob, kjer naj bi skušal udreti celo v sodniško sobo, a so mu to preprečili varnostniki.