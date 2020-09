Uefa kljub zaprtim mejam računa na superpokal v Budimpešti

Na Madžarsko lahko vstopajo le tisti z utemeljenimi razlogi, med izjemami pa za zdaj ni jasen status športnikov oziroma udeležencev športnih dogodkov. "Uefa tesno sodeluje z madžarsko nogometno zvezo in madžarskimi oblastmi, da bi našli rešitev in zagotovili varne razmere tako za gledalce kot udeležence tekme," so zadpasporočili iz Uefe. Dodali so, da iščejo rešitve za vse skupine tujcev, ki bi zaradi tekme morali potovati v Budimpešto, kot so igralci, uradno osebje klubov, partnerji, novinarji in nenazadnje navijači. Uefa je sicer načrtovala, da bi evropska superpokalna tekma lahko potekala tudi z gledalci. Na stadion Arena Puskas, ki sicer sprejme 67.000 gledalcev, naj bi po prvotnih načrtih dovolili vstop do 20.000 navijačem oziroma bi zapolnili 30 odstotkov kapacitet objekta.

Preden je pandemija novega koronavirusa spremenila koledar športnih tekmovanj, so kot prizorišče letošnjega superpokala izbrali Porto, a so tekmo pozneje prestavili v Budimpešto.