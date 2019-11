Mladi Domžalčani po dramatičnem remiju s Portom korak od sanj

Domžalčani so najprej z goloma velikih talentov Tamarja Svetlina in Tiana Pantelića izločili romunski Viitorul , na gostovanju pri Portu pa jim je v sredo uspel nov zgodovinski podvig. Varovanci Darka Birjukova so na Portugalskem drago prodali kožo favoriziranim "zmajem" (2 : 2), zato so pred povratnim dvobojem v Domžalah, ki bo na sporedu 27. novembra, še povsem v igri za senzacionalen preboj v nadaljnje tekmovanje.

V dvoboju z aktualnimi mladinskimi prvaki Evrope so v deželi, ki je med drugim dala tudi Cristiana Ronaldain vsako leto v "izložbo" postavi kakšnega novega nebrušenega diamanta, Domžalčani pokazali, da so povsem konkurenčni na papirju veliko močnejšim tekmecem.

Svetlin (enajstmetrovka) je zadel za vodstvo na začetku tekme, nato pa je sledil preobrat v režiji Portugalcev, a je globoko v sodnikovem podaljšku v hudem nalivu Jošt Pišek s prostega strela izjemno zadel za končnih 2 : 2.

Birjukov: Enostavno nimam besed

"Tekma je bila zelo težka, imeli so malo premoči, veliko več posesti, več priložnosti, ampak smo se odlično branili in zasluženo odšli v Slovenijo z zelo ugodnim rezultatom,"je za spletno stran Domžal povedal Pišek.

Trener Birjukov je dodal: "Brez besed. Težko je biti pameten. Težko je po takšni tekmi reči kaj pametnega, razen tega, da res čestitam igralcem, ki so dejansko pokazali vse, kar nogomet zahteva na vrhunski ravni. Proti prvaku Evrope, proti prvaku Lige prvakov odigrati 2 : 2 na takšni tekmi, na kateri smo imeli mi še kakšne priložnosti ... Enostavno nimam besed, razen tega, da jim čestitam. Velika stvar za nas in za klub, ampak zadeva je popolnoma jasna, da nas čaka še drugi polčas pred, upam, polnim stadionom, občinstvom, ki bo navijalo in stalo za tistimi fanti, ki so dejansko pokazali karakter in vse to, kar jih odlikuje. Še enkrat iskrene, iskrene čestitke."

Vrhunci tekme FC Porto ‒ NK Domžale: