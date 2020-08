Uefa na čelu s Čeferinom prava zmagovalka evropskih tekmovanj

Zmagovalci so nenazadnje vsi, ki so kljub neugodni situaciji nadaljevali z nogometom in sezono tako ali drugače pripeljali do konca. Na drugi strani so poraženci vsi tisti, ki so na začetku prvega vala koronavirusa prekinili s tekmovanji. Če bi to storili povsod, bi klubi in zveze izgubili na milijone, morda celo milijarde evrov, a jih zaradi vztrajnosti nekaterih niso. Klubi so ostali pri življenju in bodo, ko bo to spet mogoče, na svojih tribunah znova pozdravili navijače.

Veliko od naštetega je z ustreznim ravnanjem omogočila prav Uefa. Ta se je odločila žrtvovati evropsko prvenstvo in si s tem zagotovila, da ostala tekmovanja pod njenim okriljem niso imela skrajnega roka izvedbe. Poleg tega so državne zveze od Uefe dobile proste roke za izvedbo domačih lig, katerih začetek je bil v veliki meri odvisen od državnih politik. Nekateri, denimo v Nemčiji, so z nogometom začeli prej, spet drugi (v Angliji ali Italiji, op. a.) so začeli pozneje, a prav vsi so prvenstva izvedli do konca.