Uefa na Dunaju uradno potrdila nov format Lige prvakov

"Zelo sem zadovoljen, da je šlo za soglasno odločitev Uefinega izvršnega odbora in da so se Združenje evropskih nogometnih klubov (ECA), evropske lige in nacionalne zveze vsi strinjali s predlagano reformo. Še en dokaz, da je evropski nogomet bolj povezan kot kdaj koli prej," je ob potrditi velike reforme Lige prvakov izpostavil predsednik Uefe, Slovenec Aleksander Čeferin.

Vsak klub bo imel zagotovljenih vsaj osem tekem (odigrale se bodo v roku desetih tednov), so sporočil iz Uefe. To pomeni, da bodo ekipe odigrale vsaj dve tekmi več, kot jih lahko klubi odigrajo po trenutnem sistemu skupinskega dela. Osem prvouvrščenih ekip se bo nato neposredno uvrstilo v izločilne boje, ekipe, uvrščene od 9. do 24. mesta, pa se bodo borile za osem preostalih vstopnic, ki bodo vodile v šestnajstino finala Lige prvakov. Uefa se je zavezala, da bodo vse tekme (razen finala) odigrane med tednom, kar bo dovoljevalo nemoteno izpeljevanje domačih tekmovanj med vikendi, tako kot smo vajeni že zdaj.

Tema, ki ostaja odprta, je vzpostavitev zaključnega turnirja najboljše četverice. Čeferin je v preteklosti že večkrat povedal, da mu je turnirska ideja zaključne četverice všeč, a o tem se izvršni odbor Uefe še ni odločal.

Določitev kriterijev za štiri dodatna mesta v Ligi prvakov

Štiri dodatna mesta v Ligi prvakov bodo prišla po naslednjih kriterijih: eno mesto bo šlo tretjeuvrščeni ekipi petorangirane evropske lige po Uefinem koeficientu; eno mesto bo dodatno iz 'poti prvakov' (iz štiri na pet); preostali dve mesti pa bosta določeni po koeficientu kolektivno zbranih točk klubov posameznih nacionalnih lig iz preteklih sezon. Na primer: ti dve mesti bi si po koncu te sezone prislužila klub iz Anglije in klub iz Nizozemske.

"Uefa je jasno pokazala, da je polno zavezana k spoštovanju osnovnih vrednot športa in branjenju odprte komunikacije. Sistem bo potekal izključno po športnih vrednotah, torej povsem po notah vrednost in solidarnostnega modela evropskega športa," je poudaril predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je vodil srečanje izvršnega odbora na Dunaju. "Prepričani smo, da je novi format Lige prvakov ravno prav uravnotežen in da bo še izboljšal tekmovalno ravnotežje in prinesel dobre prihodke, ki bodo razdeljeni med klube, lige in osnovne enote nogometa v Evropi, s čimer se bo povečala popularnost naših ligaških tekmovanj," je še dodal Čeferin.