Romunska sodnika s tekme PSG – Basaksehir pod drobnogledom Uefe

Evropska nogometna zveza (Uefa) je zavoljo rasističnega incidenta na tekmi lige prvakov med PSG-jem in Basaksehirjem iz Istanbula, ki je bila 8. decembra lani v Parizu, sprožila disciplinski postopek proti romunskima sodnikoma Sebastianu Constantinu Coltescuju in Octavianu Sovreju. Uefa je sporočila še, da sta oba romunska sodnika v preiskavi zaradi kršenja 11. člena, preiskava pa je v rokah nadzornega, etičnega in disciplinskega organa.