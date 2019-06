Najhitrejši v Ligi prvakov? 'Nikjer napadalca, na vrhu branilec'

Virgil Van Dijk in Mohamed Salah

Nizozemec Virgil Van Dijk, ki je Liverpoolom tudi osvojil laskavo lovoriko v Ligi prvakov po finalni zmagi na Wanda Metropolitano v Madridu nad Tottenhamom (2:0), je najhitreje v sezoni tekel na tekmi z Barcelono na povratni tekmi na Anfieldu, ko so redsi nadoknadili zaostanke z 0:3 s prve tekme in senzacionalno preskočili katalonsko oviro, zadnjo na poti do madridskega finala. "Nizozemec Van Dijk je v določenem trenutku razvil hitrost 34,5 km/h. Nihče v minuli sezoni v Ligi prvakov ni tekel tako hitro," pišejo svetovni mediji. Zelo blizu je bil (bivši) nogometaš Reala Gareth Bale, ki je na tekmi z Romo tekel točno 33,8 km/h.