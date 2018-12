VAR že v osmini finala Lige prvakov, Čeferin sporoča: Zmanjšali bomo sodniške napake

Uefin izvršni komite, ki se je sestavil v irski prestolnici Dublinu, je v ponedeljek odločil, da bo v Ligo prvakov z izločilnimi boji aktualne sezone vpeljal video tehnologijo, t. i. VAR. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin sicer nad tehnologijo VAR ni bil navdušen, a je ob dobrih rezultatih in pozitivnih učinkih video tehnologije v zadnjih mesecih spremenil pogled in sprva napovedal VAR za prihodnjo sezono, a so pri Uefi vse skupaj še dodatno pospešili. Z video tehnologijo bodo v izločilnih bojih, kjer so v preteklih sezonah velikokrat duhove burile čudne sodniške odločitve, zagotovili večjo regularnost.

"Pripravljeni smo, da VAR uporabimo veliko prej, kot je bilo sprva načrtovano. Ne evropski nogometni zvezi smo prepričani, da bo to zgolj pozitivno vplivalo na naša tekmovanja, ob tem pa bo tudi v veliko pomoč sodnikom. S tem bomo zagotovo zmanjšali odstotek nepravilnih sodniških odločitev," je povedal slovenski pravnik na čelu evropske nogometne zveze.