Uefa odprla disciplinski postopek proti zadnjim superligašem

"Po preiskavi etične in disciplinske komisije Uefe v povezavi s projektom 'Superlige', so se odprli disciplinski postopki proti Real Madridu, Barceloni in Juventusu zaradi morebitnega kršenja pravilnikov Uefe. V primernem času sledijo dodatne informacije," je skopo sporočilo za javnost Evropske nogometne zveze (Uefa) citirala spletna stran madridskega športnega dnevnika AS.

Ta je na svojo stran v zadnjih tednih uspela privabiti vse preostale ustanovne člane Superlige, ki se je v nekaj dneh oziroma bolje rečeno urah sesula kot hišica iz kart. Klubi, ki so javno napovedali svoj izstop, so tudi že bili kaznovani s strani Uefe. O morebitnih kaznih za tri največje "upornike", vsaj uradno, ni bilo govora, a se je omenjala tudi možnost večletnega suspenza iz tekmovanj pod okriljem Uefe.

Real, Barcelona in Juventus se še vedno sklicujeta na zaščito trgovskega sodišča v Madridu, ki je od Sodišča Evropske unije tudi že zahteval razjasnitev morebitnega monopolnega položaja Uefe in Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ki ga omenjajo našteti klubi.