Uefa odprla preiskavo zoper Simeoneja zaradi geste z mednožjem

Uefa je odprla postopek zaradi poročila, ki ga je prejela, ki označuje Simeonovo vedenje kot 'neprimerno vedenje'. Simeone je sicer po tekmi dejal, da je proslavljanje pomenilo to, da je potrebno imeti jajca v igro dati Kokeja in Costo glede na njuno trenutno fizično pripravljenost. Po tekmi se je sicer za gesto nemudoma opravičil in pojasnil, da ni bila namenjena niti Juventusu niti navijačem Stare dame, a vprašanje je, če jo bo temperamentni Argentinec odnesel brez kazni.

ATLETICO