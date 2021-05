Uefa 'zlomila' devet superligašev: Ostalih se bomo lotili kasneje

V sporočilu za javnost so pri Evropski nogometni zvezi (Uefa) zapisali, da so sprejeli "ukrepe za reintegracijo" devetih superligašev, vprašanja preostalih, ki sodelovanja v sicer nikoli ustanovljenem tekmovanju še niso uradno odpovedali, pa bodo reševala "pristojna disciplinska telesa Uefe", sporočajo iz Nyona.

Organizacija, ki ji predseduje grosupeljski pravnik Aleksander Čeferin, je še zapisala, da je "v duhu sprave" in "v dobro evropskega nogometa" deveterica od skupno 12 superligašev pristala na Uefino deklaracijo (tako imenovano Club Commitment Declaration), v kateri so obljubili zvestobo Uefinim in nacionalnim klubskim tekmovanjem.

"Teh devet klubov priznava in sprejema, da je bil projekt Superlige napaka in se opravičuje navijačem, nacionalnim zvezam, nacionalnim ligam, ostalim evropskim klubom in Uefi. Prepoznali so tudi, da projekt v skladu z Uefinimi statuti in pravilniki ne bi dobil zelene luči,"dodaja Uefa.

Čeferin: Hitro so prepoznali svoje napake, a ne vsi

Našteti klubi so s podpisano deklaracijo napovedali, da sprejemajo Uefine statute, da bodo nastopali v katerem koli Uefinem klubskem tekmovanju, v katerega se uvrstijo po zaslugi športnih dosežkov, spet pa naj bi se pridružili tudi Zvezi evropskih klubov (ECA), ki je "edino predstavniško telo za klube, ki jih prepoznava Uefa". Deveterica klubov je obljubila tudi, da bodo "storili vse, kar je v njihovi moči", da prenehajo s sodelovanjem s podjetjem, ki je nameravalo upravljati s Superligo. Kot znak dobre volje bodo nakazali določen znesek Uefini fundaciji za otroke v skupni višini 15 milijonov evrov, eno sezono pa bodo ostali brez petih odstotkov prihodkov, ki bi jih sicer prejeli za dosežke v Uefinih tekmovanjih, omenjeni denar pa se bo razdelil.

Pristali so tudi na zagroženo kazen (100 milijonov evrov) za primer nedovoljenega nastopa v kakšnem drugem tekmovanju ali v primeru kršitve katerega od navedenih novih pravil iz Uefine deklaracije (kazen 50 milijonov evrov).

"Na Uefinem kongresu sem pred dvema tednoma dejal, da samo močna organizacija lahko prizna napako, še posebej v teh dneh, ko potekajo sojenja prek družbenih medijev. Ti klubi so storili ravno to,"je v izjavi za javnost zapisal Čeferin."Pri sprejemanju njihovih obveznosti in pripravljenosti za to, da popravijo motnjo, ki so jo povzročili, želi Uefa zapreti to poglavje in iti naprej v pozitivnem duhu. Ukrepi, ki smo jih oznanili, so ostri, a nobene od finančnih kazni Uefa ne bo zadržala. Vse bomo znova vložili v mladinski nogomet in nogomet za najmlajše v lokalnih skupnostih po Evropi, tudi v Veliki Britaniji. Ti klubi so hitro prepoznali svoje napake in so sprejeli ukrepe, s katerimi so pokazali obžalovanje in predanost evropskemu nogometu tudi v prihodnje. Tega ne moremo trditi za klube, ki so še naprej udeleženi v tako imenovani Superligi in Uefa se bo teh klubov lotila kasneje."