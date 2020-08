Uefa prilagodila pravilo: v izločilne boje brez rumenih kartonov

V sredo in četrtek bodo na sporedu zadnje tekme osmine finala v evropski ligi, v petek in soboto pa povratne tekme osmine finala v ligi prvakov, ki jih boste lahko v živo spremljali na VOYO in Kanalu A. Sledila bosta zaključna turnirja lige prvakov v Lizboni in evropske lige v Kölnu, Gelsenkirchnu, Duisburgu in Düsseldorfu. Dvoboji se bodo igrali le na eno tekmo na izpadanje, v elitni ligi prvakov med 12. in 23. avgustom na stadionih Benfice in Sportinga.

Zaradi pandemije novega koronavirusa bo ta sezona povsem spremenjena. Uefa se je že kmalu po začetku zdravstvene krize odločila, da naj se najprej končajo domača ligaška prvenstva, sedaj sledi sklepni del evropske sezone, ki bo tako dolga kar 14 mesecev.