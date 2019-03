Uefa pritrdila odločitvam sodnikov na zadnjih tekmah Lige prvakov

Evropska nogometna zveza (Uefa) je tako kot nedavno po prvih tekmah osmine finala Lige prvakov tudi po povratnih obračunih predstavila svoj pogled na dogodke, ki so v Parizu, Madridu in Portu dvignili nemalo prahu.

"Iz vseh kotov, ki so jih podrobno analizirali z VAR, ni bilo jasnega dokaza, da je žoga s celotnim obsegom zapustila igrišče. Pomočnik (glavnega sodnika, op. a.), ki je bil perfektno postavljen, je odločil, da žoga ni popolnoma prečkala črte avta. Z zelenice niso potrebovali preverjanja. Tudi zato je sodnik pravilno odločil, da ne bo posredoval in priznal gol," je okoli poldneva v izjavi za javnost zapisala Uefa in dodala tudi posnetke iz vseh zornih kotov, ki so jih imeli v torek na voljo sodniki.

Tudi naslednji večer je bilo "pestro" na tekmah v Parizu in Portu. Slovenski sodniki na čelu z glavnim Damirjem Skomino so se v zaključku obračuna med Paris Saint-Germainom in Manchester Unitedom odločili, da Unitedu dosodijo ključno enajstmetrovko, s pomočjo katere so se "rdeči vragi" uvrstili v četrtfinale. Skomina je iz VAR-sobe dobil navodilo, da naj si ogleda akcijo, v kateri je strel z roba kazenskega prostora z roko blokiral Presnel Kimpembe.

Skomina na belo piko pokazal tudi zaradi razdalje med žogo in branilcem

Koprčan je ocenil, da je videl dovolj za najstrožjo kazen, saj je dogodek s prostim očesom spregledal. Po ogledu posnetkov je Skomina "ocenil, da razdalja, ki jo je prepotovala žoga, ni bila majhna, zato pa dotik ni mogel biti nepričakovan", roka branilca pa da "ni bila ob telesu, s čimer je povečal površino telesa", še piše v analizi Uefe.

Podobno naj bi se zgodilo tudi v Portu, kjer je turški sodnik Cüneyt Cakirpo ogledu videoposnetka dosodil enajstmetrovko v korist domačih, potem ko je nasprotnika za dres v kazenskem prostoru potegnil Alessandro Florenzi. Po tem, ko so ugotovili, da ni šlo za prepovedan položaj, so iz VAR-sobe Cakirja vprašali, če je videl Florenzijevo potezo. Ko je turški delivec pravice dejal, da ni videl ničesar, so mu svetovali ogled posnetka.

"Ogled posnetka je sodnika prepričal, da dosodi enajstmetrovko zaradi oviranja," so še razložili pri Uefi. A drame na stadionu Dragao s tem še ni bilo konec, saj je v 121. minuti v domačem kazenskem prostoru padel Patrik Schick. Cakir je takoj odmahnil z roko, sodniki v sobi VAR pa so vseeno preverili posnetke, s katerih "očitna napaka", ob kateri morajo glavnemu sodniku povedati, da naj si tudi sam ogleda posnetek, ni bila razvidna. Uefa je še poudarila, da so vse odločitve sprejeli v skladu z veljavnim VAR-protokolom.

