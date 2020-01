Uefa razmišlja o zadnjem predlogu: še štiri tekme v Ligi prvakov?

Najmočnejši evropski klubi so se že na zadnjem sestanku v Parizu po poročanju spletne strani madridskega dnevnika AS strinjali, da imajo kljub natrpanosti urnika dovolj manevrskega prostora za uvedbo dodatnih tekem Lige prvakov. Govorijo o kar štirih dodatnih obračunih, s čimer bi narasle premije, prihodki z naslova prodaje vstopnic in televizijskih pravic. Zveza evropskih klubov (ECA) in Evropska nogometna zveza (Uefa), ki ji predseduje grosupeljski pravnik Aleksander Čeferin, že nekaj časa iščeta skupen jezik ob grožnjah najmočnejših klubov (v to skupino niso vključene ekipe Premier League, ki jim trenutna ureditev ustreza).

Ti s predsednikom Real Madrida Florentinom Perezom na čelu govorijo o ustanovitvi vsaj enega novega tekmovanja, najodmevnejše med njimi bi bila seveda tako imenovana "superliga", zaprto tekmovanje, v katerega bi bili vsakoletno ne glede na uvrstitev v domačih tekmovanjih uvrščeni finančno in zgodovinsko najmočnejši nogometni kolektivi.

Od sezone 2024/25 naprej

The Timesporoča, da ob grožnjah o "superligi" zdaj Uefa išče rešitve v pogajanjih z ECA, katere prvi mož je predsednik Juventusa in Čeferinov družinski prijatelj Andrea Agnelli. Do povečanja števila tekem bi lahko prišlo do sezone 2024/25, dodajajo. Obstajata sicer dve možnosti: prva je uvedba še enega skupinskega dela namesto osmine finala, podobno kot med letoma 1999 in 2003. Ekipe bi tu odigrale šest tekem namesto trenutnih dveh v osmini finala, tu pa bi se odločalo o potnikih v četrtfinale.

Druga možnost je skupinski del s šestimi skupinami s po šestimi klubi, za kar se v zgodovini Uefe še nikoli niso odločili, saj so bile skupine vedno sestavljene iz največ štirih ekip. V pokalu Uefa oziroma trenutni Ligi Evropa so bile sicer do preureditve tekmovanja leta 2009 skupine s petimi klubi. Vsaka ekipa je takrat odigrala deset tekem v skupinskem delu, do finala pa največ sedem. V nadaljnje tekmovanje bi se v tem primeru lahko uvrstili najboljši ekipi iz vsake skupine in še štiri najboljše tretjeuvrščene.

Španci že 'postavili temelje'

Spremembe v Ligi prvakov bi/bodo imele seveda tudi velik vpliv na razporede prvenstev v največjih evropskih državah. Na udaru bi bila predvsem "manjša" pokalna tekmovanja, denimo otoški ligaški pokal, ki je že v tej sezoni dvignil veliko prahu, ker ga je moral Liverpool zaradi prenatrpanosti urnika zaradi nastopov na svetovnem klubskem prvenstvu preprosto zavreči oziroma na decembrsko tekmo z Aston Villo, ki se je končala s 5:0 v korist Birminghamčanov, poslati ekipo do 23 let. V primeru, da bi tovrstna tekmovanja postala poligon za ekipe, ki ne igrajo evropskih tekmovanj, bi se zanimanje zanje seveda še dodatno zmanjšalo.

Madridski ASdodaja, da so nedavne spremembe v španskem kraljevem pokalu, verjetno ne slučajno, veliko bolj naklonjene uvedbi razširjene Lige prvakov. Španska nogometna zveza (RFEF) je namreč ukinila format, ki je predvideval igranje dveh tekem že od začetka tekmovanja, kjer bodo ekipe doma in v gosteh zdaj igrale šele od polfinala naprej.

