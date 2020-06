Uefa: Trenutno ne rabimo načrta B za Ligo prvakov v Lizboni

"Ves čas smo v stiku s portugalsko nogometno zvezo in tamkajšnjimi oblastmi. Upamo, da bo vse v redu in da bo mogoče na Portugalskem organizirati zaključni turnir osmerice," še pravijo pri Uefi.

Središče Lizbone sicer ni prizadeto z novimi okužbami, zato pa so drugi deli. Prebivalci 19 prizadetih skupnosti v metropolitanskem območju bodo od 1. julija dalje lahko le nakupovali, hodili v službo in k zdravniku, prav tako pa bo znova uvedena 14-dnevna karantena.

Od četrtfinala bodo vse tekme Lige prvakov potekale v Lizboni od 12. do 23. avgusta. Šlo pa bo le za eno tekmo in ne dve, kot je običajno. V Ligi prvakov so sicer neodigrane še štiri tekme, v četrtfinale elitnega tekmovanja pa so se že uvrstili Atalanta Josipa Iličića, Atletico Madrid Jana Oblaka, Leipzig Kevina Kampla in Paris Saint-Germain.

Za ostala štiri mesta se potegujejo Real Madrid in Manchester City (Angleži po prvi tekmi vodijo z 2:1), Bayern in Chelsea (Nemci vodijo s 3:0), Lyon in Juventus (Francozi so v prednosti 1:0) ter Napoli in Barcelona (ekipi sta prvo tekmo odigrali neodločeno z 1:1).