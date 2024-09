Uefa v koraku z navijači: gostujoče vstopnice Lige prvakov cenejše kot lani

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spomnimo, organizirane navijaške skupine so na tekmah Lige prvakov v preteklosti pogosto opozarjale na (pre)visoke cene vstopnic v gostujočih sektorjih. "Twenty is plenty" oziroma v prevodu "Že dvajset je veliko" je bil priljubljen slogan, s katerim so predvsem nemški navijači opozarjali na ta problem.

Njihove želje je Uefa vsaj do določene mere uslišala, saj je znižala cene gostujočih vstopnic v Ligi prvakov in Ligi Evropa. V najelitnejšem klubskem tekmovanju na stari celini je prejšnja maksimalna cena znašala 60 evrov, v Ligi Evropa 40, medtem ko maksimalna dovoljena cena v Konferenčni ligi ostaja nespremenjena – 20 evrov.

S to potezo si je Uefa prislužila kar nekaj pohval s strani navijaških (ultras) skupin, kar se ne dogaja prav pogosto.