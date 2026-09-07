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Liga prvakov

Čeferin žrtvam poplav namenil minuto molka: Nepal, niste sami

Nyon, 07. 09. 2026 18.18 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
STA
Aleksander Čeferin

Vse tekme prvega kroga evropske nogometne Lige prvakov se bodo začele z minuto molka za žrtve hudih poplav v Nepalu konec avgusta, je sporočila Evropska nogometna zveza Uefa.

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"Evropska nogometna družina bo stopila skupaj in z minuto molka izrazila podporo nepalskemu narodu. Sporočamo, da sočustvujemo z družinami umrlih, hkrati pa želimo, da se prebivalci čim prej opomorejo od tragedije in njenih posledic," je dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Na vseh 18 tekmah prvega kroga Lige prvakov, ki so na sporedu od torka do četrtka, bo Uefa izobesila napis "Nepal, niste sami". Poplave 26. avgusta so zahtevale približno 1400 smrtnih žrtev, več kot 5000 ljudi pa je še vedno pogrešanih.

uefa aleksander čeferin nepal liga prvakov

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KOMENTARJI4

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CUORE MILANO
07. 09. 2026 19.30
ne hecat Ceferina dragi moji! levi, desni, btk.. edini Slovenec, ki ima res mu.. 👍 Gremo dalje Aleksander, ti si car
Odgovori
0 0
ZIPPO
07. 09. 2026 19.21
Od besed k dejanjem Čeferin❗
Odgovori
+1
1 0
Medo888
07. 09. 2026 19.12
Lahko bi jim kaj nakazali, pa bi zavijali rokave pa gremo pomagat .....
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+2
2 0
seter73
07. 09. 2026 18.50
pri 5mrd prihodkov so jim namenili minuto molka, bravo čefo svaka cast.., ta butalportal pa pise o tem
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+2
3 1
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