Uefa zvezam predstavila podrobnosti klubskih tekmovanj med 2021 in 2024

Število klubov se bo v Evropski ligi zmanjšalo z 48 na 32. Format bo takšen kot v Ligi prvakov z osmimi skupinami s po štirimi ekipami. Sledili bodo obračuni osmine finala, četrtfinala, polfinala in finale.

Pred osmino finala bodo igrali še dodaten krog, v katerem se bodo drugouvrščene ekipe iz skupin merile s tretjeuvrščenimi iz Lige prvakov. Zmagovalci teh tekem bodo igrali v osmini finala Evropske lige. Zmagovalci Evropske lige se bodo avtomatično kvalificirali v skupinski del Lige prvakov naslednje sezone.

Načela žreba za zadnji predkrog Evropske lige bodo zagotavljala, da se bodo štirje nacionalni prvaki merili s štirimi drugimi nacionalnimi prvaki. S tem bi zagotovili, da bi se najmanj štirje prvaki kvalificirali prek play-offa.

Format evropske konferenčne lige, novega, po jakosti tretjega evropskega tekmovanja, bo sledil ligi prvakov in evropski ligi, pri čemer bo skupinska faza spet z 32 ekipami in osmimi skupinami. Po skupinski fazi tekmovanja bodo sledili boji na izpadanje (osmina finala, četrtfinale, polfinale in finale).

Dodaten krog v delu na izpadanje bo pred osmino finala, v tem bodo drugouvrščene ekipe iz Evropske konferenčne lige igrale proti tretjeuvrščenim iz skupin Evropske lige. Zmagovalci Evropske konferenčne lige bodo v naslednji sezoni igrali v skupinski fazi Evropske lige.

Nova struktura Uefinih klubskih tekmovanja bo zagotovila, da bo najmanj 34 nacionalnih zvez zastopanih v skupinskem delu enega ali več tekmovanj.

Tako bo tudi najmanj 14 nacionalnigh prvakov igralo v skupinskem delu lige prvakov, med osem in enajst v skupinskem delu evropske lige ter med devet in dvanajst v skupinskem delu evropske konferenčne lige. Vse države članice bodo lahko igrale v vseh treh tekmovanjih, kvote zveze bodo nespremenjene.

Koledar cikla 2021 - 2024 bo temeljil na obstoječem koledarju Uefinih klubskih tekmovanj. A končna odločitev o datumih finalnih tekem Evropske in Evropske konferenčne lige bodo objavljeni nakandno.

Tekme bodo ob torkih, sredah in četrtkih ob 18.45 in 21.00. Torki in srede bodo rezervirani za ligo prvakov, četrtek pa za preostali dve tekmovanji. Dodaten termin za slednji bo tudi ob 16.30 v državah, ki igrajo v časovnih pasovih z dvema urama ali več zamika.