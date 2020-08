Uefa v Lizboni pokazala pot, kako delovati v zahtevnih okoliščinah

Izziv, organizirati in izpeljati zaključni turnir najboljših osmih moštev v Ligi prvakov in Ligi Evropa, je bil izjemen, saj Uefa običajno za načrtovanje, usklajevanje in organizacijo takšnih dogodkov potrebuje 12 mesecev. Tokrat so imeli na voljo le nekaj mesecev, poleg tega so morali upoštevati stroga pravila in protokole, ki se tičejo varnosti in zaščite glede koronavirusa. Ogromno število podrobnosti je bilo treba uskladiti, od organizacije bivanja moštev v hotelih, potovanj z letali, treningov do seveda tekem, če omenimo le nekatere. Higienski standardi so bili izjemno visoki, zato je tudi rezultat fantastičen, niti eden od 12 tisoč testov, ki so bili izvedeni, ni bil pozitiven.

"Vse, povezano z zdravjem in tem virusom, je bil izjemen izziv. Trudili smo se, da smo imeli vse pod nadzorom, da so bili vsi izolirani od preostalega sveta, in to zadržati, je bilo zelo težko. Smo edina organizacija na svetu, ki organizira mednarodne dogodke s štirimi različnimi dogajanji v štirih državah, kar je bil izjemen izziv za nas," je dejal predsednik Uefe.

Predsednik Čeferin se je že večkrat zahvalil nacionalnim zvezam za sodelovanje, še posebej pa organizatorjem obeh velikih nogometnih dogodkov na Portugalskem in v Nemčiji. "Posebej bi se rad zahvalil zvezam, ki so bile neposredne vpletene v vse spremembe, ki so bile narejene glede lokacij in mest dogajanja. Ko sem govoril z njimi, so takoj pristali na spremembe, da so se privadili na razmere in pokazali so izjemno solidarnost. To je ključno za naše delo v prihodnosti. Celotna nogometna skupnost je delala z roko v roki, da je prišla do točke, da se lahko nogomet znova igra, in zahvaljujem se vsem iz nogometnega sveta in tudi iz vlad, ki so nam pomagali do situacije, kjer smo trenutno,"je enotnost vseh udeleženih izpostavil Čeferin.