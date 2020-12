Incident na tekmi Lige prvakov spodbudil ostre odzive

Nogometaši Istanbul Basaksehirja in Paris Saint-Germaina so na tekmi Lige prvakov v Parizu zapustili igrišče zaradi rasistične opazke sodnika, dogodek pa je spodbudil širok odziv, ne le v športnem svetu. Hitro se je odzvala Evropska nogometna zveza, vrstijo pa se tudi izrazi podpore športnikom in opozorila o nesprejemljivem dejanju sodnika na tekmi.

Na dogajanje se je hitro odzvala Uefa, ki je še enkrat potrdila ničelno toleranco, kar se tiče rasizma in jasno je, da sodnika, ki je bil vpleten v dogajanje, čaka ostra kazen. Uefa je tudi napovedala podrobno preiskavo dogodka. Tekma med PSG in Basaksehirjem, ki je bila v torek zvečer prekinjena v 14. minuti, se bo po odločitvi Uefe nadaljevala danes ob 18.55, z drugo sodniško zasedbo (glavni sodnik bo Nizozemec Danny Makkelie) in z začetkom v 15. minuti. Nogometaš Basaksehirja Giuliano je za brazilske medije po tekmi dejal, da je bilo dogajanje povsem jasno."Opazka je bila jasna, veliko nas je bilo, ki smo jo slišali, tudi naš trener. Bilo je nespoštljivo. Kot ekipa smo se odločili, da protestiramo. To je nesprejemljivo. Rasizem se mora nehati." Njegov soigralec Demba Ba, ki je bil tudi med rezervisti na klopi, pa je izpostavil še en vidik takšne komunikacije."Ko omenite belca, nikoli ne rečete 'tisti ta beli'. Vedno je samo 'tisti'. Zakaj potem, ko omenite temnopoltega igralca, rečete 'tisti ta črni',"je v enem od burnih pogovorov s sodniki med dogajanjem na tekmi dejal Senegalec. Na Twitterju sta se na to temo oglasila tudi zvezdnika PSG Neymar in Kylian Mbappe, nekdanji nogometaš Manchester Uniteda Rio Ferdinand pa je dejal: "Da so igralci zapustili igrišče, je korak v pravo smer. Vendar to ne sme biti prepuščeno samo njim, potrebno je veliko več, da se bodo zadeve spremenile." Na stadionu Park Princev se je omenjeni dogodek zgodil v 14. minuti, ko je glavni sodnik na posredovanje četrtega sodnika Sebastiana Coltescuja, prav tako iz Romunije, prišel do klopi turške ekipe in Pierru Webojupokazal rdeč karton. Coltescu je ob tem uporabil neprimerno komunikacijo, glavnemu sodniku je dejal: "Ta črnega. Identificiraj ga. Tistega, ta črnega."

Dogajanje je v torek zvečer in danes spodbudilo ostre odzive, ki niso omejeni le na svet športa. Z izrazi podpore so se na družbenih omrežjih oglasili številni športniki in opozorili na pomen protirasističnih gibanj. Obsodbo dogajanja je podala romunska nogometna zveza FRF, ki je sporočila, da bo ustrezno ukrepala proti sodniku, če bo preiskava pokazala njegovo odgovornost. "Romunska zveza se distancira od kakršnegakoli izražanja rasizma ali sovražnosti na igrišču," je sporočila FRF in dodala, da pričakuje poročilo po Uefini preiskavi. Romunski minister za šport Ionut Stroe je prav tako ostro obsodil opazke svojega rojaka na tekmi. "Ostro nasprotujemo kakršnemukoli izražanju, ki bi ga lahko označili za rasistično ali diskriminatorno. V imenu romunskega športa se opravičujem za ta incident, ki nikakor ne predstavlja nas," je dejal minister. Podobno je ravnala francoska ministrica za šport Roxana Maracineanu."Danes so športniki sprejeli zgodovinsko odločitev. Skupaj so se uprli ravnanju, ki je bilo nesprejemljivo," je zapisala na Twitterju.

Organizacija Fare (združenje nogometašev v boju proti rasizmu v Evropi) pa je izpostavila, da je obnašanje nogometašev po incidentu pomemben znak. "To, da so igralci Basaksehirja in PSG skupaj zapustili zelenico, postavlja jasno sporočilo Evropi," je dejal njen vodja Piara Powar. Dodal je, da so številni nogometaši naveličani akcij, ki delujejo samo na papirju, in so zato pripravljeni sodelovati pri tistih, ki kažejo odločnejši odziv. "Če sodniki s svojim zgledom ne postavljajo meril, potem težko upamo, da se bomo uspešno borili z rasizmom na igriščih ali tribunah," dodaja Powar. Poudarili so tudi, da gre v tem primeru za rasizem, tudi če izraz (v romunščini negru) ni bil mišljen kot eksplicitna rasistična oznaka. "Ta primer kaže, da tudi uradniki na tekmah potrebujejo več treninga. Tudi nenamerni rasizem, je to še vedno rasizem," je še dejal vodja organizacije Fare.