Tekma Uefinega superpokala bo odigrana v Belfastu

Precej je bilo ugibanj, kje bo odigrana tekma Uefinega superpokala, saj se je pojavila možnost, da bi namesto Belfasta dogodek gostil Istanbul. Predvsem zato, ker je turško mesto dvakrat zapored ostalo brez finalne tekme Lige prvakov. Nazadnje se je to zgodilo letos, ko je zaključno tekmo Lige prvakov namesto Istanbula gostil Porto.

Ugibanj je konec, saj sta Uefa in tudi irska nogometna zveza (Irish FA) sporočili, da bo prestižna tekma na sporedu v Belfastu. "Bili smo v tesnem kontaktu z Uefo na to temo in veseli smo, da so potrdili, da tekma ostaja pri nas v Belfastu," je sporočil Patrick Nelson, predsednik irske zveze, in tako bo tekma na sporedu na nacionalnem stadionu v Belfastu. Niso še znane vse podrobnosti, predvsem so odprte teme, ki se nanašajo na prodajo in število vstopnic, ki bodo na voljo.