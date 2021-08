Kovačić: Smo mlado moštvo, 'lačno' lovorik

Chelsea ima v svojih vitrinah zaenkrat eno lovoriko Uefinega Superpokala. Londončani so zmagali leta 1998, ko so premagali Real Madrid, v naslednjih treh poizkusih (2012, 2013 in 2019) pa so izgubljali proti madridskemu Atleticu, münchenskemu Bayernu in Liverpoolu. Med igralci Chelseaja, ki ima izkušnje s takšnimi tekmami, je Mateo Kovačić.

"Pri našem klubu gre za zmagovanje, osvajanje lovorik. Tukaj smo, da to storimo in imamo priložnost, da osvojimo lovoriko. Storili bomo vse, da bomo na najvišjem nivoju, da se pomerimo z nevarnim tekmecem in da zmagamo prvo tekmo sezone," pravi hrvaški nogometaš. Kovačić je pred prihodom v London nosil dres madridskega Reala, z galaktiki je dvakrat osvojil Superpokal, sedaj bi rad trofejo s soigralci pripeljal na njihov stadion Stamford Bridge.

"Chelsea je klub, ki je navajen osvajati lovorike in vsako leto se borimo za iste lovorike. To mlado moštvo je dokazalo v prejšnji sezoni, da lahko dosežemo velike stvari in prepričan sem, da se tukaj ne bomo ustavili," je prepričan 27-letni vezist, ki je na finalni tekmi Lige prvakov dobil priložnost v zaključku tekme. Chelsea je z 1:0 premagal zasedbo Manchester Cityja, gol odločitve za naslov evropskih klubskih prvakov pa je prispeval Kai Havertz.

"Smo mlado moštvo, lačno lovorik. Želimo zmagovati in naš cilj je, da dvignemo prvi pokal v tej sezoni," je še optimistično dodal Kovačić. Tekmo v Belfastu, na stadionu Windsor Park, bodo sodili ruski sodniki Sergej Karasev, Igor Demeško in Maksim Gavrilin.