Gol prednosti za Malmö in Young Boys pred povratnima tekmama

V Švici so gledalci videli razburljiv prvi polčas, tri gole in rdeči karton. Moštvo iz Berna se je v 14. minuti znašlo v rezultatskem zaostanku po golu Francka Bolija, a je le dve minuti kasneje izid izenačil Cedric Zesiger (1:1). V 25. minuti je Silvan Hefti dobil rdeči karton, a to ni ustavilo Young Boysov. Sicer so imeli madžarski gostje lepo priložnost za vodstvo, a je Myrto Uzuni zapravil enajstmetrovko v 27. minuti, žoga se je odbila od vratnice, v nadaljevanju akcije so gostje sicer dosegli gol, a so jim ga sodniki razveljavili (VAR) zaradi prekrška.

Tako je prišla kazen in še v prvem polčasu je gol za vodstvo v 40. minuti dosegel Vincent Sierro. V drugem polčasu so gostitelji, pa čeprav z igralcem manj, dodali še en gol. V 65. minuti je bil uspešen Ulisses Garcia. V zaključku tekme pa je bilo znova pestro, v 82. minuti je drugi gol na tekmi dosegel Boli, ki je znižal izid na 3:2, nato se izid ni več spremenil. Miha Blažič je bil v začetni enajsterici in je odigral celotno tekmo, v 69. minuti je dobil rumeni karton.