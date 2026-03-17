Liga prvakov

Lov na četrtfinale in Fantasy točke: kdo bo zablestel v Ligi prvakov?

Ljubljana, 17. 03. 2026 06.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
Real Madrid - Manchester City

Liga prvakov se nadaljuje s povratnimi tekmami v boju za četrtfinale, napetost pa se stopnjuje tudi v igri Fantasy. Nekatere ekipe bodo potrjevale prednost s prvih tekem, druge bodo lovile preobrat. V torek bomo na Kanalu A in VOYO prenašali obračun med Manchester Cityjem in Real Madridom, v sredo pa nas čaka še dvoboj med Liverpoolom ter Galatasarayjem. Pripravili smo analizo najzanimivejših Fantasy izbir.

FOTO: 24ur.com

Pred začetkom 12. kroga igre UEFA Fantasy Football je v naši ligi (Pro Plus Fantasy, koda za ligo: 'AG1w6d') 981 uporabnikov. V 10. krogu je bil najuspešnejši Stergi7 z ekipo 'mindgames', v 11. krogu pa AlenO z ekipo 'Ostri FC'. Za prevzem praktične nagrade se lahko javita na: tadej.vidrih@pop-tv.si.

VRATARJI

Arsenalov David Raya (5,5 milijona) je najbolj izbran vratar v Fantasyju, potem ko je v letošnji sezoni Lige prvakov zbral pet tekem brez prejetega zadetka. V osmih nastopih med elito je prejel le tri zadetke, enega od teh na prvi tekmi v Leverkusnu. Španski vratar je v soboto v Premier ligi zabeležil že 15. tekmo brez prejetega zadetka.

FOTO: AP

Če Raya ne doseže želenega števila točk, je smiselno na drugo vratarsko mesto postaviti igralca, ki bo na delu v sredo. Izbrali smo vratarja Barcelone Joana Garcio (4,4 milijona), ki bo podobno kot Raya s svojo ekipo lovil napredovanje na domačem terenu, potem ko se je prva tekma končala z izidom 1:1.

Garcia je na zadnjih šestih tekmah Barcelone v vseh tekmovanjih trikrat ohranil mrežo nedotaknjeno in prejel le štiri zadetke.

BRANILCI

Čeprav je Arsenal na prvi tekmi osmine finala v Leverkusnu prvič v tej sezoni Lige prvakov prejel gol z Gabrielom (5,7 milijona) na igrišču, je Brazilec vseeno zbral pet Fantasy točk, saj je prispeval deset odvzetih žog.

FOTO: AP

Trdna obramba Arsenala pomeni, da je za domačo tekmo proti Leverkusnu izbran še en branilec iz londonske ekipe. Ker se je Jurrien Timber poškodoval na tekmi z Evertonom, je izbran tudi Piero Hincapie (4,9 milijona), ki je v tej sezoni Lige prvakov v le 271 minutah igre zbral 20 Fantasy točk in dve tekmi brez prejetega gola.

Zanimiv je tudi Virgil van Dijk (6,2 milijona), ki je drugi najučinkovitejši branilec v Fantasyju s 67 točkami, od tega jih je 35 zbral na Anfieldu. Tam Liverpool v sredo pričakuje Galatasaray, ki brani prednost 1:0 s prve tekme.

Nuno Mendes (6,3 milijona) je doslej zbral 63 Fantasy točk (dva gola, dve asistenci in dve tekmi brez prejetega gola). Ker Paris Saint-Germain pred gostovanjem v Londonu pri Chelseaju vodi s 5:2, bi lahko imel portugalski bočni branilec veliko prostora za protinapade.

V torek bomo na Kanalu A in VOYO prenašali obračun Manchester City – Real Madrid, v sredo pa nas čaka tekma Liverpool – Galatasaray. S studijskim delom začnemo ob 20.30.

VEZISTI

Barcelona je na zadnjih treh domačih tekmah Lige prvakov dosegla 12 golov, na zadnjih sedmih domačih tekmah v vseh tekmovanjih pa je vedno dosegla vsaj tri zadetke. Zato pred tekmo z Newcastlom v vezni liniji izstopata dva igralca katalonskega velikana – Lamine Yamal (9,9 milijona) in Raphinha (9,3 milijona).

FOTO: Profimedia

18-letni Yamal je na prvi tekmi na St James' Parku zadel iz enajstmetrovke v sodnikovem dodatku in ima pet golov na zadnjih petih tekmah. Brazilec Raphinha je v nedeljo proti Sevilli dosegel hat-trick in ima devet golov na zadnjih devetih domačih tekmah.

Vitinha (7,3 milijona) je med vezisti drugi najučinkovitejši igralec s 78 točkami. Proti Chelseaju je dosegel šesti gol v tej sezoni Lige prvakov, dodal šest odvzetih žog in zbral devet Fantasy točk ob visoki zmagi Parižanov. Kar pet od njegovih šestih golov v tej sezoni je dosegel proti klubom iz Premier lige.

FOTO: AP

Na Parku princev je proti Chelseaju blestel tudi Khvicha Kvaratskhelia (8,1 milijona), ki je vstopil s klopi in dosegel dva gola, kar mu je prineslo 17 Fantasy točk. V izločilnih bojih ima že 29 točk, v celotni sezoni pa 71.

NAPADALCI

V napadu je izbor barvit. Francoski napadalec Hugo Ekitike (8,0 milijona) naj bi vodil napad Liverpoola proti Galatasarayju. V aktualni sezoni ima 11 golov v Premier ligi, v Ligi prvakov pa dva gola in asistenco. Švedski napadalec Viktor Gyökeres (9,0 milijona) je v soboto s klopi dosegel pomemben gol in ima zdaj 11 ligaških golov ter štiri zadetke v Ligi prvakov.

FOTO: Profimedia

Julian Alvarez (9,1 milijona) je na prvi tekmi proti Tottenhamu dosegel dva gola in asistenco ter bil izbran za igralca tekme, za kar je zbral 16 Fantasy točk. V tej sezoni Lige prvakov ima sedem golov in tri asistence, skupno pa 13 golov na zadnjih 16 tekmah v tem tekmovanju. Zanimiv je tudi Ousmane Dembele (9,6 milijona), ki je na prvi tekmi proti Chelseaju dosegel gol iz protinapada, podobne situacije se lahko odprejo tudi v Londonu.

Harry Kane (10,8 milijona) predstavlja izbiro z določenim tveganjem, saj bi lahko Vincent Kompany ob visoki prednosti petih zadetkov zarotiral udarno enajsterico. Bayern je na prvi tekmi proti Atalanti zmagal s 6:1, Anglež pa je zaradi poškodbe mečne mišice ostal na klopi. V ligaškem delu je dosegel osem golov, od tega pet na domačih tleh.

liga prvakov fantasy uefin fantasy nogomet

