Lov na četrtfinale in Fantasy točke: kdo bo zablestel v Ligi prvakov?

Pred začetkom 12. kroga igre UEFA Fantasy Football je v naši ligi (Pro Plus Fantasy, koda za ligo: 'AG1w6d') 981 uporabnikov. V 10. krogu je bil najuspešnejši Stergi7 z ekipo 'mindgames', v 11. krogu pa AlenO z ekipo 'Ostri FC'.

VRATARJI Arsenalov David Raya (5,5 milijona) je najbolj izbran vratar v Fantasyju, potem ko je v letošnji sezoni Lige prvakov zbral pet tekem brez prejetega zadetka. V osmih nastopih med elito je prejel le tri zadetke, enega od teh na prvi tekmi v Leverkusnu. Španski vratar je v soboto v Premier ligi zabeležil že 15. tekmo brez prejetega zadetka.

Če Raya ne doseže želenega števila točk, je smiselno na drugo vratarsko mesto postaviti igralca, ki bo na delu v sredo. Izbrali smo vratarja Barcelone Joana Garcio (4,4 milijona), ki bo podobno kot Raya s svojo ekipo lovil napredovanje na domačem terenu, potem ko se je prva tekma končala z izidom 1:1. Garcia je na zadnjih šestih tekmah Barcelone v vseh tekmovanjih trikrat ohranil mrežo nedotaknjeno in prejel le štiri zadetke.

BRANILCI Čeprav je Arsenal na prvi tekmi osmine finala v Leverkusnu prvič v tej sezoni Lige prvakov prejel gol z Gabrielom (5,7 milijona) na igrišču, je Brazilec vseeno zbral pet Fantasy točk, saj je prispeval deset odvzetih žog.

Trdna obramba Arsenala pomeni, da je za domačo tekmo proti Leverkusnu izbran še en branilec iz londonske ekipe. Ker se je Jurrien Timber poškodoval na tekmi z Evertonom, je izbran tudi Piero Hincapie (4,9 milijona), ki je v tej sezoni Lige prvakov v le 271 minutah igre zbral 20 Fantasy točk in dve tekmi brez prejetega gola. Zanimiv je tudi Virgil van Dijk (6,2 milijona), ki je drugi najučinkovitejši branilec v Fantasyju s 67 točkami, od tega jih je 35 zbral na Anfieldu. Tam Liverpool v sredo pričakuje Galatasaray, ki brani prednost 1:0 s prve tekme.

Nuno Mendes (6,3 milijona) je doslej zbral 63 Fantasy točk (dva gola, dve asistenci in dve tekmi brez prejetega gola). Ker Paris Saint-Germain pred gostovanjem v Londonu pri Chelseaju vodi s 5:2, bi lahko imel portugalski bočni branilec veliko prostora za protinapade.

VEZISTI Barcelona je na zadnjih treh domačih tekmah Lige prvakov dosegla 12 golov, na zadnjih sedmih domačih tekmah v vseh tekmovanjih pa je vedno dosegla vsaj tri zadetke. Zato pred tekmo z Newcastlom v vezni liniji izstopata dva igralca katalonskega velikana – Lamine Yamal (9,9 milijona) in Raphinha (9,3 milijona).

18-letni Yamal je na prvi tekmi na St James' Parku zadel iz enajstmetrovke v sodnikovem dodatku in ima pet golov na zadnjih petih tekmah. Brazilec Raphinha je v nedeljo proti Sevilli dosegel hat-trick in ima devet golov na zadnjih devetih domačih tekmah. Vitinha (7,3 milijona) je med vezisti drugi najučinkovitejši igralec s 78 točkami. Proti Chelseaju je dosegel šesti gol v tej sezoni Lige prvakov, dodal šest odvzetih žog in zbral devet Fantasy točk ob visoki zmagi Parižanov. Kar pet od njegovih šestih golov v tej sezoni je dosegel proti klubom iz Premier lige.

Na Parku princev je proti Chelseaju blestel tudi Khvicha Kvaratskhelia (8,1 milijona), ki je vstopil s klopi in dosegel dva gola, kar mu je prineslo 17 Fantasy točk. V izločilnih bojih ima že 29 točk, v celotni sezoni pa 71. NAPADALCI V napadu je izbor barvit. Francoski napadalec Hugo Ekitike (8,0 milijona) naj bi vodil napad Liverpoola proti Galatasarayju. V aktualni sezoni ima 11 golov v Premier ligi, v Ligi prvakov pa dva gola in asistenco. Švedski napadalec Viktor Gyökeres (9,0 milijona) je v soboto s klopi dosegel pomemben gol in ima zdaj 11 ligaških golov ter štiri zadetke v Ligi prvakov.

Julian Alvarez (9,1 milijona) je na prvi tekmi proti Tottenhamu dosegel dva gola in asistenco ter bil izbran za igralca tekme, za kar je zbral 16 Fantasy točk. V tej sezoni Lige prvakov ima sedem golov in tri asistence, skupno pa 13 golov na zadnjih 16 tekmah v tem tekmovanju. Zanimiv je tudi Ousmane Dembele (9,6 milijona), ki je na prvi tekmi proti Chelseaju dosegel gol iz protinapada, podobne situacije se lahko odprejo tudi v Londonu. Harry Kane (10,8 milijona) predstavlja izbiro z določenim tveganjem, saj bi lahko Vincent Kompany ob visoki prednosti petih zadetkov zarotiral udarno enajsterico. Bayern je na prvi tekmi proti Atalanti zmagal s 6:1, Anglež pa je zaradi poškodbe mečne mišice ostal na klopi. V ligaškem delu je dosegel osem golov, od tega pet na domačih tleh.