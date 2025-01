Uefin Fantasy se po krajšem premoru znova vrača

Pred začetkom sedmega kroga igre UEFA Fantasy Football je v naši ligi (Pro Plus Fantasy, koda za ligo: 'Qob4Tn') že skoraj 1000 uporabnikov. Najboljši posameznik je doslej zbral 647 točk (THE ELITE). V minulem krogu je bil najuspešnejši Vid z ekipo 'tonyAn atGo', ki se lahko za prevzem nagrade javi na tadej.vidrih@pop-tv.si .

V torek bomo na Kanalu A in VOYO spremljali obračun med Benfico in Barcelono, kjer bodo Katalonci v vlogi favorita, Portugalci pa so že dokazali, da se lahko na domačih tleh kosajo z vsakim nasprotnikom, saj so v drugem krogu Atletico Madrid ugnali s kar 4:0.

V sredo nas čaka poslastica med PSG-jem in Manchester Cityjem. Parižani so trenutno na alarmantnem 25. mestu, Otočani pa le tri mesta nad njimi, tako da bosta obe ekipi na spektaklu krvavo potrebovali vse tri točke.