Mourinho se ni držal nazaj: epsko veselje na Luzu po novem Realovem razočaranju

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Največja drama se je odvijala v Lizboni; Real Madrid je gostoval pri Benfici in po porazu z 2:4 kot deveti izpadel iz neposredne osmerice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

A domačim tudi zmaga s 3:2 ni pomenila nič, za rešilno 24. mesto so potrebovali še en gol ter ga po zaslugi vratarja Anatolija Trubina, ki se je preselil pred gol tekmecev, tudi dosegli v zadnji akciji v 98. minuti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"To je brez dvoma eden bolj norih večerov na Luzu. Povrhu z velikim zmagoslavjem Benfice. Real je na kolenih, kar je še posebej razveseljivo," je bil brez dlake na jeziku športni časnik A Bola, ki opisuje neverjeten razplet obračuna med Benfico in Realom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Je lahko še bolj zapleteno. Je lahko še bolj unikatno, oziroma še nevideno?" se sprašuje osrednji portugalski športni časnik in sporoča, da Joe Mourinho ni imel nikakršnih zadržkov ali pomislekov, da se ne bi tako prešerno in odkrito veselil uspeh Benfice, pa čeprav je bil vrsto let strateg Reala.

Anatolij Trubin je veliki junak epskega večera na Luzu. Ukrajinski golman je zabil gol z glavo v zadnji akciji tekme. In Benfico odpeljal v izločilne boje. FOTO: Profimedia

"Vesel je bil kot otrok. To je velika stvar zanj in za klub. Sezona lahko dobil povsem drugačen zasuk. V pozitivno smer, seveda," dodaja A Bola, ki se naslaja, da je večni in veliki rival iz Madrida doživel novo veliko zaušnico.

Po končanem rednem delu bo v petek žreb parov kvalifikacij za osmino finala. Prenašali ga bomo Te dodatne tekme bodo na sporedu 17. in 18. ter 24. in 25. februarja. Osmina finala bo nato na vrsti 10. in 11. ter 17. in 18. marca, četrtfinale 7. in 8. ter 14. in 15. aprila, polfinale 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja, veliki finale bo v Budimpešti 30. maja.