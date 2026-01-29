Naslovnica
Liga prvakov

Mourinho se ni držal nazaj: epsko veselje na Luzu po novem Realovem razočaranju

Madrid, 29. 01. 2026 08.36 pred 2 urama 2 min branja 122

Avtor:
M.J.
Benfica Lizbona

Stadion Luz v portugalski prestolnici je bil v sredo zvečer priča nepopisnemu veselju. Privrženci legendarnega kluba iz Lizbone ne pomnijo takšnega veselja in evforije po tekmi. Kako tudi ne, Benfica si je z golom v 98. minuti, ki ga je povrhu dosegel kar golman, priborila mesto v dodatnih kvalifikacijah za preboj v osmino finala Lige prvakov. Da bo mera polna se je neverjetnega razpleta na svojstven način lahko razveselil zdajšnji trener Benfice, nekoč pa tudi Reala - Jose Mourinho. In ni se držal nazaj ...

Največja drama se je odvijala v Lizboni; Real Madrid je gostoval pri Benfici in po porazu z 2:4 kot deveti izpadel iz neposredne osmerice. 

A domačim tudi zmaga s 3:2 ni pomenila nič, za rešilno 24. mesto so potrebovali še en gol ter ga po zaslugi vratarja Anatolija Trubina, ki se je preselil pred gol tekmecev, tudi dosegli v zadnji akciji v 98. minuti.

"To je brez dvoma eden bolj norih večerov na Luzu. Povrhu z velikim zmagoslavjem Benfice. Real je na kolenih, kar je še posebej razveseljivo," je bil brez dlake na jeziku športni časnik A Bola, ki opisuje neverjeten razplet obračuna med Benfico in Realom. 

"Je lahko še bolj zapleteno. Je lahko še bolj unikatno, oziroma še nevideno?" se sprašuje osrednji portugalski športni časnik in sporoča, da Joe Mourinho ni imel nikakršnih zadržkov ali pomislekov, da se ne bi tako prešerno in odkrito veselil uspeh Benfice, pa čeprav je bil vrsto let strateg Reala. 

Anatolij Trubin je veliki junak epskega večera na Luzu. Ukrajinski golman je zabil gol z glavo v zadnji akciji tekme. In Benfico odpeljal v izločilne boje.
Anatolij Trubin je veliki junak epskega večera na Luzu. Ukrajinski golman je zabil gol z glavo v zadnji akciji tekme. In Benfico odpeljal v izločilne boje.
FOTO: Profimedia

"Vesel je bil kot otrok. To je velika stvar zanj in za klub. Sezona lahko dobil povsem drugačen zasuk. V pozitivno smer, seveda," dodaja A Bola, ki se naslaja, da je večni in veliki rival iz Madrida doživel novo veliko zaušnico.  

Preberi še PSG in Newcastle remizirala in ostala brez TOP 8

Po končanem rednem delu bo v petek žreb parov kvalifikacij za osmino finala. Prenašali ga bomo Te dodatne tekme bodo na sporedu 17. in 18. ter 24. in 25. februarja. Osmina finala bo nato na vrsti 10. in 11. ter 17. in 18. marca, četrtfinale 7. in 8. ter 14. in 15. aprila, polfinale 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja, veliki finale bo v Budimpešti 30. maja.

nogomet liga prvakov

Vse na enem mestu: dramatičen zaključek ligaškega dela Lige prvakov

cripstoned
29. 01. 2026 10.58
Brkomir,norisusan,annonymus95, gigson...kdo ste vi?? Kje se skrivali vsa ta leta ko je real pustosil po evropi,spaniji in svetu?? En pa po en, lepo pocasi brez zaljivk ce lahko..
Odgovori
+1
1 0
Luigi Taveri II.
29. 01. 2026 10.57
To kar so včeraj delali napadalci Asenciu, ni on počel niti mladoletnicam, tudi tistega , kar ni posneto
Odgovori
+2
2 0
cripstoned
29. 01. 2026 10.55
Kripsi in real 2 glavni temi v zivljenju farsicev...toliko kompleksov smo vam nabili da vam 2 zivljenja nista dovolj...lrakticno vsak dan nov profil, novo jokanje glede mene in reala hahahahaha...
Odgovori
+0
1 1
cripstoned
29. 01. 2026 10.53
Farsici najprej prehitite ronalda v naslovih lige prvakov in se izenacite z modricem, carvajalom in nachom...sele potem boste lahko kaj rekli..pa se to bo nicvredno ker v evropi ni vasega kluba niti med top 5 klubi vseh casov...
Odgovori
-1
1 2
BarcaHighFive
29. 01. 2026 10.52
mogli bi videt pacienta kripsla prvi polcajt mu je prhajalo na rezultate drug polcas mu je pa sprical u usta😂
Odgovori
+3
4 1
cripstoned
29. 01. 2026 10.48
Komentarji farsicev pa kot da je ropalons osvojila ligo prvakov in laligo pa ceprav na to cakajo ze okroglih 11sezon...hahahahhaa dajte malo o svojem klubi in zadnjih 11letih, koliko denarja ste porabili, kdo vas je ponizeval v ligi evropa in ligi prvakov...a bo slo ali boste pljuvali raje po klubu ki je samo 2 leti nazaj osvojil to kar vi ne boste nikoli vec...z sodniki, varom in najlazjimi zrebi skupaj..
Odgovori
-2
2 4
NoriSušan
29. 01. 2026 10.51
11 okrogla številka? Hmm
Odgovori
+1
2 1
Petarda10
29. 01. 2026 10.51
Jok jok cmevk cmevk po taksni sramoti bi se na tvojem mestu raje skril lolek
Odgovori
+2
3 1
NoriSušan
29. 01. 2026 10.56
Barca je ze 18 let nazaj osvojila kar Realcne bo nikol: Trojčka in Sextuple. Športni pozdrav v dodatne kvalifikacije. A že kej razmišlate o bojkotu? Albacete se bojda ni uvrstil dalje
Odgovori
0 0
cripstoned
29. 01. 2026 10.56
Skrivanje in jokanje nista v domeni navijacev reala...jasno je kdo je prejokal desetletja zaradi reala...hahahahahah
Odgovori
0 0
annonymo95
29. 01. 2026 10.33
Sramota, da nimate mbappeja nebi bli niti top 24, molite da ne zapusti to sramoto od kluba, lovorike itak ne bo uzdigniu
Odgovori
+2
4 2
NoriSušan
29. 01. 2026 10.33
Navijači Reala poglejte Chelsea: odpustil trenerja pa še zmer so se direkt uvrstil dalje v ligi prvakov. Sej ni tko težko daj treba že drugo leto zapored igrat dodatne kvalifikacije v vašem najljubšem tekmovanju
Odgovori
+3
5 2
cripstoned
29. 01. 2026 10.46
Ropalona je odpustila trenerja in potem blamirala nogomet v ligi evropa ...farsic ne pljuvaj po absolutnem zmagovalcu lige prvakov vseh casov ki bo se do leta 2030 dvignil najmanj 2 evropska naslova...bodi ponizen ko govoris o realu saj je to dalec najvecji, najboljsi in najbogatejsi klub vseh casov..
Odgovori
-2
2 4
brkomir
29. 01. 2026 10.49
a to ti je chat GPT izracunov
Odgovori
+4
5 1
NoriSušan
29. 01. 2026 10.51
Ej zaenkrat zlo dobr kaže
Odgovori
+0
1 1
NoriSušan
29. 01. 2026 10.55
Aja pa razlika je a odpustiš trenerja na tri leta ker je zanic al pa zamenjas dva v pol leta ker ne morta barce premagat
Odgovori
0 0
cripstoned
29. 01. 2026 10.30
Hocete nocete real je bil in bo najvecji klub vseh casov se naprej...lovorike govorijo svoje hejtercki pa tudi...hahahahaaha
Odgovori
-6
2 8
NoriSušan
29. 01. 2026 10.31
Lovorike? Hmm kok ste jih kej osvojil v zadnih dveh sezonah
Odgovori
+7
7 0
cripstoned
29. 01. 2026 10.43
Nogomet traje vec kot pa zadnjo sezono ali dve..pa se ta je v teku...smesen si ni ti pomoci...real si lahko privosci sezono ali dve brez velikih lovorik...11let pac ne..
Odgovori
-2
2 4
brkomir
29. 01. 2026 10.47
kerga boli k.... kvaj blo 10-15 let nazaj ...
Odgovori
+3
4 1
brkomir
29. 01. 2026 10.28
cripstoned toj pa noro da vm ze golmani zabijajo gole
Odgovori
+5
7 2
Petarda10
29. 01. 2026 10.26
V jok pa na drevo vardridovci karma je hudic pravite ane zdaj pa jo imate :))))))
Odgovori
+7
9 2
cripstoned
29. 01. 2026 10.28
Nisem vedel da je konec sezone...kako se vam bo vse odbilo nazaj..potem pa spet skrivanje in laganje samega sebe do slabosti..
Odgovori
-4
2 6
Petarda10
29. 01. 2026 10.31
Jok Jok cmevk cmevk
Odgovori
+3
4 1
NoriSušan
29. 01. 2026 10.32
Smo čez polovico in eni mamo že eno trofejo eni pa ne
Odgovori
+2
3 1
Gigson
29. 01. 2026 10.24
Super barca...dve nepotrebne tekme manj.Cestitke za drugi polcas .
Odgovori
+6
7 1
cripstoned
29. 01. 2026 10.23
A bo kdo od farsicev pokomentiral podarjen penal uefaloni ali bo spet tisina?? Neverjetno kaksen penal je dobila ropalona ahahahahahahaa
Odgovori
-7
1 8
NoriSušan
29. 01. 2026 10.24
Ja res podarjen penal priznam. A boš ti komentiru podarjenih več penalov Realu glede na to da jih mate trenutno v tej sezoni več kot Barca lansko celo sezono? Al bo spet tišina? Penal Usrandrid hahaha
Odgovori
+4
5 1
annonymo95
29. 01. 2026 10.25
joki joki stalar, tak je vsak drugi penal nad mbappejom, bil je kontakt, ce bi lewa lahko normalno streljau bi biu 1v1 z gomlanom in bi biu po vsej verjetnosti uspesen, sploh pa je blo tko al tko 2:1, joki joki se naprej hahahaha
Odgovori
+6
7 1
cripstoned
29. 01. 2026 10.21
Farsici o sodnikih, liga prvakov in podarjenih penalov...a ropalona z naskokom klub z najvec protekcije hahahahaha...s cim se hvalite farsici res vam ni pomoci...nic novega tudi v laligi negrerira iste kraje in korupcija...pac ste zadnji ki lahko omenjate karkoli..
Odgovori
-6
2 8
cripstoned
29. 01. 2026 10.19
Spomnimo se tekme z bruggom kjer so v zadnji minuti razveljavili belgijcem regularen gol 1tocka manj...pa smesna izkljucitev igralca olymipakosa ko so se priblizali na 2:1 in takoj podarjena 11m yamalu...3 tocke .. 4tocke je ropalona osvojila na racun sodnikov ..torej bi ob realnem sojenju imela 12 tock...vceraj bi bila v cisto drugacnem polozaju in tudi proti kopenhagenu so dobili podarjen penal kar jim je zeloooo olajsalo delo...dodas zraven se milo kazen za 2x krsenje FFPja in ze tako najlazji zreb ...ko pridemo pa do kosil med laporto in ceferinom pa je vse jasno...UEFALONA...jasno da ne bo naslova ampak taksno protekcijo kot ima ta klub nima nihce...jasno saj se vlozen denar ne sme izgubiti...
Odgovori
-8
2 10
NoriSušan
29. 01. 2026 10.22
Ok. Odstrani penale Reala potem. Aja najlažji žreb praviš? Real je mel res tažke nasprotnike kot so: Marselle(ki ste ga oropal), Kairat, Olympiacos, najslabši Liverpool, Monaco in Benfica. Najtežji nasprotnik je bil City in toj to
Odgovori
+3
5 2
fihner
29. 01. 2026 10.17
Kopenhagen je bil zrel min. za petardo, ne zavajaj stručko.
Odgovori
+3
6 3
Wolf85
29. 01. 2026 10.15
Enkrat izgubiš enkrat zmagaš.to je šport.kot navijač barce me veseli ko jim gre dobro,tudi ko jim ne gre dobro jih podpiram.nimam pa nic od tega.najbolj me pa veseli ko profilko majstr trpi.tip nonstop visi tuki gor,piše ene in iste iz dneva v dan,90 % komentarjev je njegovih.to mi res polepsa dan ko vidim kake frustracije izliva na tem portalu.obswden z barco do konca.njegova 1 misel k se zbudi-barca,zaspi z mislijo o barci.travme,travme,travme...prav lepo je vidit kako trpi zaradi tako nepomembne stvari v življenju.on je lep primer kako zgleda clovek,ki jima življenja.sprasujem se kdo je njega vse zlorabljal oz. ga še zlorabljajo
Odgovori
+4
6 2
annonymo95
29. 01. 2026 10.18
razn real, ki zadnje case ponavadi zgubi, seveda ce ni enajstmetrovke
Odgovori
+3
5 2
NoriSušan
29. 01. 2026 10.19
Nekako smo vsi tega mnenja
Odgovori
+1
3 2
cripstoned
29. 01. 2026 10.13
Lewa penal vs kopenhagen...epsko
Odgovori
-7
2 9
cripstoned
29. 01. 2026 10.14
Zgresi zogo pade na tla in sodnik jim dosodi penal ahaahahhash
Odgovori
-6
2 8
friki24
29. 01. 2026 10.14
en bi reku..penal cist kot tvoja solza
Odgovori
+6
9 3
NoriSušan
29. 01. 2026 10.16
En bi reku da bi ga mogl dosodt na eni drugi tekmi za drugo ekipo
Odgovori
+4
6 2
NoriSušan
29. 01. 2026 10.19
Mbappe proti Levanteju pade brez stika sodnik dosodi penal. Hahaha kva pa to
Odgovori
+7
8 1
NoriSušan
29. 01. 2026 10.19
Mbappe penal vs…. Aja usem hahahaha
Odgovori
+5
6 1
cripstoned
29. 01. 2026 10.12
Ahahahahah sele zdaj sem videl penal za uefalono nad lewo...ahahahahaha in farsici boste govorili o penalih..neverjetno kaksen penal so dobili proti kopenhagenu...UEFALONA...tudi proti kopenhagemu sodniska pomoc...brugge tocka in olymipakos 3 tocke...neverjetno kolliko sodniske pomoci ima ta kriminalna zdruzna...
Odgovori
-7
1 8
friki24
29. 01. 2026 10.15
hahahaha barca dala 4 gole on joka o penalu kot da je blo 1:0..ni ti pomoci
Odgovori
+9
10 1
annonymo95
29. 01. 2026 10.16
joki joki stalar hahaha. si zalostn ker real ni dobil penala? ni penala ni reala
Odgovori
+3
5 2
NoriSušan
29. 01. 2026 10.18
Penal Usrandrid v letošnji sezoni do decembra ni zmagal tekme na kateri niso dobili penala. Dodatno je Real letos v pol leta dobil dvakrat več penalov kot Barca celo lansko sezono. Zdej pa povej kej o penalih in sodnikih in točkah
Odgovori
+5
7 2
Petarda10
29. 01. 2026 10.09
HAHAHAHAHAHAHAHAHA
Odgovori
+8
9 1
