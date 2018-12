Umrl je nekdanji predsednik Barcelone, ki je klubu tlakoval pot do uspehov

Katalonski klub je vodil 22 let, v času predsedovanja je v Barcelono pripeljal zvezdnike Diega Maradono, Rivalda in Ronalda, leta 1988 pa je za trenerja imenoval legendarnega Johana Cruyffa. Star je bil 87 let. Josep Lluis Nunezje bil prvi mož Barcelone med letoma 1978 in 2000, poroča nemška tiskovna agencija dpa.