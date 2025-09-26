Umrl nekdanji mladinec Arsenala

Angleški mediji poročajo, da je 21-letni Billy Vigar, igralec Chichester Cityja, prejšnji konec tedna na tekmi proti Wingatu in Finchleyju z glavo trčil v betonski zid, ko je poskušal preprečiti, da bi žoga šla z igrišča. Po nesreči so, lkot še poroča STA, nogometaša odpeljali v bolnišnico, ga dali v umetno komo in operirali, a ga niso rešili.