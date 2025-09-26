Svetli način
Umrl nekdanji mladinec Arsenala

London, 26. 09. 2025 07.20 | Posodobljeno pred 1 uro

M.J.
Nogometaš Billy Vigar, nekdanji mladinec Arsenala, se je konec tedna na tekmi angleške sedme, polprofesionalne lige hudo poškodoval. Nekaj dni za tem je poškodbam možganov podlegel.

Angleški mediji poročajo, da je 21-letni Billy Vigar, igralec Chichester Cityja, prejšnji konec tedna na tekmi proti Wingatu in Finchleyju z glavo trčil v betonski zid, ko je poskušal preprečiti, da bi žoga šla z igrišča. Po nesreči so, lkot še poroča STA, nogometaša odpeljali v bolnišnico, ga dali v umetno komo in operirali, a ga niso rešili.

"Chichester City na veliko žalost mora potrditi smrt Billyja Vigarja," je klub sporočil v izjavi na družbenih omrežjih.

