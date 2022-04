Unai Emery: Tu smo, ker uresničujemo odločen in dodelan načrt družine Roig

Na drugi četrtfinalni tekmi Lige prvakov je za šokanten razplet poskrbel Villarreal. Klub, ki v španskem prvenstvu zaseda komaj sedmo mesto, je izločil enega največjih favoritov za naslov, Bayern. Münchenčani so tekmo na domači Allianz Areni nadzorovali vse do 88. minute, ko je rezervist Samuel Čukvueze izenačil izid na 1:1 in Villarreal s skupno zmago 2:1 popeljal v drugi polfinale Lige prvakov v zgodovini kluba. "Dvoboj smo izgubili že na prvi tekmi," je prepričan trener Bavarcev Julian Nagelsmann.