Liga prvakov

'Uničil je izjemno tekmo. Ne morete izključiti igralca zaradi česa takega'

Madrid, 16. 04. 2026 08.05 pred 2 urama 3 min branja 111

Avtor:
M.J.
Slavko Vinčić Real Madrid

Kdor izgubi, ima pravico braniti se. In tega "nepisanega" pravila se serijski zmagovalci Lige prvakov po izpadu v četrtfinalu še kako držijo. Real je sicer na Allianz Areni umrl pokončno (3:4), v pravi nogometni lepotici, a to ne zmanjšuje razočaranja in jeze v taboru galaktičnih nogometašev. Prvi med enakimi v slačilnici Reala trener Alvaro Arbeloa je šel po poti svojih (razjarjenih) varovancev in za poraz okrivil predvsem - Slovence. Za izpad največjega kluba na svetu so po njihovem mnenju krivi Slavko Vinčić s sodelavci.

Bavarci so na razburljivi tekmi, ki so so jo sodili slovenski sodniki na čelu s Slavkom Vinčićem, že po dobre pol minute doživeli šok. Manuel Neuer je zakuhal vse skupaj, ko je žogo precej zunaj svojih vrat podal točno v noge Ardi Gülerju, ta pa jo je poslal v prazno mrežo. 

Real je takoj našel krivca za izpad. Po mnenju nogometašev iz španske prestolnice so vsega krivi sodniki na čelu s Slavkom Vinčićem.
FOTO: Profimedia

Toda Bayern se je hitro pobral in v šesti minuti izenačil po kotu, z glavo je zadel Aleksandar Pavlović. Nato sta imeli ekipi svoja obdobja, več teh Bayern, ki je bil še nekajkrat nevaren, imel na voljo številne kote, na drugi strani pa je znal tudi Real iz hitrih napadov prihajati do strelov. Drugič pa so Španci zadeli v 29. minuti, ko je Güler mojstrsko izvedel prosti strel z dobrih 20 metrov.

Bayern je znova pritisnil, v 37. in 38. minuti dvakrat tudi zahteval enajstmetrovko, nato pa je Harry Kane s približno 11 metrov izid na tekmi poravnal na 2:2. Priložnosti pa so se še vrstile, v 41. je tako Vinicius Junior zadel prečko Bayernovih vrat, Kylian Mbappe pa je v 42. po hitri akciji poskrbel za novo Realovo vodstvo in svoj že 15. gol v tej sezoni lige prvakov. 

Tudi v drugem polčasu so se nadaljevale akcije na obeh straneh, dvakrat se je izkazal tudi Neuer po strelih Mbappeja in Fedeja Valverdeja, delo pa je imel tudi Andrij Lunin na drugi strani. Bayern je imel terensko pobudo, vodo na njegov mlin pa je usmerila še izključitev Eduarda Camavinge v 86. minuti. 

Statistika tekme Bayern München - Real Madrid
FOTO: Sofascore.com

Številčno prednost je v 89. minuti unovčil Luis Diaz z lepim strelom z roba kazenskega prostora za 3:3 in napredovanje Bavarcev, ki so polfinale potrdili ob izteku tekme po golu Michaela Olisa iz protinapada.

Arbeloa besni: Uničil je zelo razburljiv dvoboj! Ne morete izključiti igralca zaradi česa takega

"Žal mi jih je zaradi truda, ki so ga vložili, zaradi navijačev Reala, ki so prišli na stadion, in tistih, ki so tekmo spremljali doma," je španskim novinarjem po izgubljeni tekmi na Allainz Areni dejal strateg kraljevega kluba Alvaro Arbeloa, je stopil pred novinarje po izpadu Real Madrida v četrtfinalu Lige prvakov proti münchenskemu Bayernu. 

Real je sredi Allianz Arene trikrat vodil, a zadnjo beserdo so imeli Bavarci.
FOTO: Profimedia

"Očitno je, da zaradi česa takega ne morete izključiti igralca. Sodnik sploh ni vedel, da ima že karton, in tako je uničil zelo razburljiv, izenačen dvoboj – pravo bitko. Takrat se je tekma tudi končala. Zmagovalec je bil znan v trenutku, ko smo imeli igralca manj na travniku," je izključitev Eduarda Camavinge komentiral strateg kraljevega kluba.

Arbeloa je uspel podati tudi vtise o sami tekmi, mimo po njegovem mnenju, očitbnega sodniškega "vložka" ... "To je bila odlična tekma mojih igralcev. Žal mi jih je zaradi truda, ki so ga vložili, zaradi navijačev Reala, ki so prišli na stadion, in tistih, ki so tekmo spremljali doma. Boli, ker Madrid letos ne bo osvojil svojega šestnajstega naslova, a v Madrid se vračamo z dvignjenimi glavami, saj so fantje dali vse od sebe." 

Dotaknil se je tudi zapravljenih priložnosti za zmago: "Imeli smo nekaj lepih priložnosti za zadetek. Nekateri naši igralci so bili že utrujeni, pripravljali smo menjave tik pred zadetkom, a prav ta gol je vse prelomil. Oziroma še prej izključitev."

Federico Valverde in Alvaro Arbeloa
FOTO: Profimedia

Za konec je poudaril: "Moramo iti naprej. To je Real Madrid. Položaj v španskem prvenstvu je milo rečeno zelo zahteven, a ne glede na vse se moramo boriti do zadnjega kroga. Imamo kraljevi grb, ki ga moramo braniti in tega se zavedamo," je neuspešno bavarsko "pustolovščino" sklenil Arbeloa.

Luigi Taveri II.
16. 04. 2026 10.24
Sploh pa se nad rezultatom niso pritoževali španski igralci, ker jih ni bilo na tekmi
JanezNovak13
16. 04. 2026 10.23
Ne bom komentiral, ker se na to ne spoznam. Le čevlje sodi naj (K/k)opitar.
Definbahija
16. 04. 2026 10.26
Hočeš reči AK11?
Luigi Taveri II.
16. 04. 2026 10.22
Žogo je Camavinga vodil vstran od prvega, nato še drugega igralca Bayerna, nato pa jo je vzel v roke in je ni hotel dati....igralec z rumenim kartonom si tega ne sme privoščiti
Joško s Krasa
16. 04. 2026 10.26
Točno tako,pošten drugi rumen karton.
Ahil0
16. 04. 2026 10.21
Pogledal mu je skozi prste pri prekršku, pri neumnosti, ko je odnesel žogo pač ni mogel pogledati stran. Pravila so pravila. Tudi za Realove jokice.
Gigson
16. 04. 2026 10.20
Zasluzena zmaga bayerna.
tolovajmataj
16. 04. 2026 10.19
Nisem strokovnjak za sojenje nogometa, a pravila so pravila. Camavinga je bil po mmoje povsemn pravilno izključen. Ne samo, da je po prekršku provociral in držal žogo, pred tem je storil tudi prekršek, ki je zaustavil kontro Bajerna. za mene so izgovori, da se za tak prekršek, na tako pomembni tewkmi ne izključi bedarija. Tekma je tekma in pravila so pravila!
mojcd
16. 04. 2026 10.16
nepodkupljivi sodniki so problem
REAList7
16. 04. 2026 10.23
Jap, to je evidentno pri farseloni, in sicer če primerjaš njene rezultate v španskem prvenstvu in LP.
Kolllerik
16. 04. 2026 10.23
Kakšna čudovita izjava... 👍👍😁
REAList7
16. 04. 2026 10.24
Vem, hvala!
poper00
16. 04. 2026 10.15
A so si Realovi igralci pogledali statistiko in tekmo?Bili so dvakrat slabši od Bayerna in zasluženo izpadli.
turkiz
16. 04. 2026 10.13
Pravilno dosojeno vse. Real je obe tekme bil v zaostanku in ta izključitev ni pomembna. Prav,da se velikim sodi po pravilih...
hojladri123
16. 04. 2026 10.10
Tekma je bila super, lahko bi se zlahka tudi obrnila drugače. Sem pa ob napaki Camavinge bil res jezen... mislim kako lahko narediš tako neumnost, v tistem trenutku sem pomislil na določene živali iz NAT gEo, pa nisem rasističen. Uglavnem, RM si je za ta poraz kriv čisto sam oz je glavni krivec Camavinga. Nič, očitno rabimo na sredini enega nemca ki ima red in disciplino, upam da se do naslednje sezone ekipa malo prevetri.
brkomir
16. 04. 2026 10.08
Real je lahko srecn za prejsne dve napake sodnika, da so sploh do ksnga gola prsli ...
Loptass
16. 04. 2026 10.07
Sicer pa Koke je tudi bil na prvi tekmi z Barco prestrogo izključen, pa Atletiko ne joče.
Kolllerik
16. 04. 2026 10.05
Spodobi se in pravično je, da so tudi realovci fasali rdečega. Zdaj vedo, kakšen je bil občutek Barcinih na obeh tekmah proti Atletom
annonymo95
16. 04. 2026 10.09
ne vejo, ker je bil karton camavinge regularen, + 10 min so igrali z igralcem manj, ne pa celoten polcas
REAList7
16. 04. 2026 10.15
Pa ne, da še vedno trdite, da ste neupravičeno dobili 2 rdeča? :D Kljub vsem strokovnjakom, ki so javno analizirali ti situaciji in dali sodniku prav. Ne, vi poslušate in razumete samo vaš katalonski časnik :D Bogi.
Kolllerik
16. 04. 2026 10.17
Popravljam: vsaj približno vedo
Joško s Krasa
16. 04. 2026 10.24
Tako mi kot vi smo rdrče ksrtone dobili pravilno,bi pa moral biti izključen tudi vaš drugi Garsia,ker žoge se izven 16 m prostora ne sme prejet.
Kolllerik
16. 04. 2026 10.25
Še za nekoga z osnovno šolsko logiko: kr poglej si statistiko, skupno število prekrškov in kartonov, nadalje okrvavljeni obraz Fermina. Fantu so šivali ustnico in še kaj!!!
REAList7
16. 04. 2026 10.27
Logika farselonarjev po novem: Več krvi izgubiš, hujši je prekršek! Kolerik, daj si sam šamar no :D
simc167
16. 04. 2026 10.05
vinčič je sodil v prid reala, pri rdečem kartonu se je pa zaj. ker je pozabil, da je drugi za camavingo. real je podn brez vsake igre. bunker in kontra ter sodniki. to je vse od belih balerin.
hojladri123
16. 04. 2026 10.12
ah kje neki no... delal je napake na obeh straneh, tudi bayern je 2x igral na robu penala pa se ni piskal, ampak to ni krivda za izpad.
Patriot18
16. 04. 2026 10.04
Res je bilo slabo sojenje, pravzaprav sodnik ni dorasel taki tekmi. Prekrška pri drugem golu Reala sploh ni bilo, niti dotaknil se ni igralca. Rdeči karton tudi ni bil, za drugi rumeni karton mora bit nekaj več in na tako pomembni tekmi se je treba zavedat kaj pomeni izključiti igralca. Real je zgubil ker je bil slabši ampak upravičeno jezen tudi na sodnije, če bi Bayern zgubil bi pa bili oni jezni, seveda tudi upravičeno, toliko slabo je sodil Vinčič
alex cross
16. 04. 2026 10.03
Odlično delo si opravil Slavko. Čestitke .Bayern zasluženo
Orry
16. 04. 2026 10.02
Vinčič je garancija za slabo sojenje!
Kolllerik
16. 04. 2026 10.01
Tako, kot so uničili tekmo Barca vs ATM francoski sodniki, tole ni nič!! Čestitke Slovenskim sodnikom. In Bayernu, seveda 😊
REAList7
16. 04. 2026 10.17
Evo, zopet tekmovanje, zdaj zopet, da je kao farselona bila bolj oškodovana od Reala :D obsedenci ;)
ATOL17
16. 04. 2026 10.00
Rumeni karton 10 minut ven. Potem nazaj. 6 prekršek prosti strel brez zidu z 20 metrov. 2 krat 30 min čiste igre ura se ustavlja. Če bi to uredili bh blo veliko bolje in pošteno.
suleol
16. 04. 2026 09.55
jo kice realove papa
