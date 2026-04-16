'Uničil je izjemno tekmo. Ne morete izključiti igralca zaradi česa takega'

Bavarci so na razburljivi tekmi, ki so so jo sodili slovenski sodniki na čelu s Slavkom Vinčićem, že po dobre pol minute doživeli šok. Manuel Neuer je zakuhal vse skupaj, ko je žogo precej zunaj svojih vrat podal točno v noge Ardi Gülerju, ta pa jo je poslal v prazno mrežo.

Real je takoj našel krivca za izpad. Po mnenju nogometašev iz španske prestolnice so vsega krivi sodniki na čelu s Slavkom Vinčićem. FOTO: Profimedia

Toda Bayern se je hitro pobral in v šesti minuti izenačil po kotu, z glavo je zadel Aleksandar Pavlović. Nato sta imeli ekipi svoja obdobja, več teh Bayern, ki je bil še nekajkrat nevaren, imel na voljo številne kote, na drugi strani pa je znal tudi Real iz hitrih napadov prihajati do strelov. Drugič pa so Španci zadeli v 29. minuti, ko je Güler mojstrsko izvedel prosti strel z dobrih 20 metrov.

Bayern je znova pritisnil, v 37. in 38. minuti dvakrat tudi zahteval enajstmetrovko, nato pa je Harry Kane s približno 11 metrov izid na tekmi poravnal na 2:2. Priložnosti pa so se še vrstile, v 41. je tako Vinicius Junior zadel prečko Bayernovih vrat, Kylian Mbappe pa je v 42. po hitri akciji poskrbel za novo Realovo vodstvo in svoj že 15. gol v tej sezoni lige prvakov.

Tudi v drugem polčasu so se nadaljevale akcije na obeh straneh, dvakrat se je izkazal tudi Neuer po strelih Mbappeja in Fedeja Valverdeja, delo pa je imel tudi Andrij Lunin na drugi strani. Bayern je imel terensko pobudo, vodo na njegov mlin pa je usmerila še izključitev Eduarda Camavinge v 86. minuti.

Statistika tekme Bayern München - Real Madrid FOTO: Sofascore.com

Številčno prednost je v 89. minuti unovčil Luis Diaz z lepim strelom z roba kazenskega prostora za 3:3 in napredovanje Bavarcev, ki so polfinale potrdili ob izteku tekme po golu Michaela Olisa iz protinapada.

Arbeloa besni: Uničil je zelo razburljiv dvoboj! Ne morete izključiti igralca zaradi česa takega

"Žal mi jih je zaradi truda, ki so ga vložili, zaradi navijačev Reala, ki so prišli na stadion, in tistih, ki so tekmo spremljali doma," je španskim novinarjem po izgubljeni tekmi na Allainz Areni dejal strateg kraljevega kluba Alvaro Arbeloa, je stopil pred novinarje po izpadu Real Madrida v četrtfinalu Lige prvakov proti münchenskemu Bayernu.

Real je sredi Allianz Arene trikrat vodil, a zadnjo beserdo so imeli Bavarci. FOTO: Profimedia

"Očitno je, da zaradi česa takega ne morete izključiti igralca. Sodnik sploh ni vedel, da ima že karton, in tako je uničil zelo razburljiv, izenačen dvoboj – pravo bitko. Takrat se je tekma tudi končala. Zmagovalec je bil znan v trenutku, ko smo imeli igralca manj na travniku," je izključitev Eduarda Camavinge komentiral strateg kraljevega kluba.

Arbeloa je uspel podati tudi vtise o sami tekmi, mimo po njegovem mnenju, očitbnega sodniškega "vložka" ... "To je bila odlična tekma mojih igralcev. Žal mi jih je zaradi truda, ki so ga vložili, zaradi navijačev Reala, ki so prišli na stadion, in tistih, ki so tekmo spremljali doma. Boli, ker Madrid letos ne bo osvojil svojega šestnajstega naslova, a v Madrid se vračamo z dvignjenimi glavami, saj so fantje dali vse od sebe."

Dotaknil se je tudi zapravljenih priložnosti za zmago: "Imeli smo nekaj lepih priložnosti za zadetek. Nekateri naši igralci so bili že utrujeni, pripravljali smo menjave tik pred zadetkom, a prav ta gol je vse prelomil. Oziroma še prej izključitev."

Federico Valverde in Alvaro Arbeloa FOTO: Profimedia