United in Arsenal izgubila, zmagi Interja in Bayerna

V skupini A je imel Bayern veliko težav na Danskem. Kljub izraziti premoči so gostje v prvem delu ostali brez gola, potem pa so domači v 56. minuti povedli z zadetkom Lukasa Leragerja. Za Nemce je izenačil Jamal Musiala, za pričakovane tri točke pa je nato le zadel rezervist Mathys Tel v 83. minuti. To je bila že 18 zaporedna zmaga Bayerna v gosteh v skupinskem delu Lige prvakov, kar je nov rekord.

Šok na Old Traffordu

Na tekmi med Manchester Unitedom in Galatasarayem je domača ekipa z dvema zadetkoma Rasmusa Hoejlunda dvakrat vodila, a so se Turki obakrat vrnili. Imeli pa so še priložnost za vodstvo, po hudi napaki vratarja Andreja Onanaja je Casemiro zaradi prekrška v kazenskem prostoru dobil drugi rumeni karton, Mauro Icardi pa je nato zastreljal enajstmetrovko. A se je oddolžil že nekaj minut zatem, ko je iz igre zadel v polno. Z igralcem manj rdeči vragi niso zmogli priti do izenačenja in so tako po dveh tekmah še brez točke na zadnjem mestu.

Skupina A:

Köbenhavn - Bayern München 1:2 (0:0)

Manchester United - Galatasaray 2:3 (1:1)