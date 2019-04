United je Mati ponudil podaljšanje pogodbe, potrdil Matin oče

Juan Mata starejši je za španski radio Cadena SER povedal: “Zelo smo veseli, da so nam pri Manchester Unitedu ponudili podaljšanje pogodbe. Na mizi imamo tudi nekatere druge ponudbe s strani španskih klubov. Že pred tem nas je kontaktirala tudi Barcelona, a odločenega ni še nič.”

Po besedah Matinega očeta sta na svetu samo dva kluba, v katera njegov sin zagotovo ne bo prestopil. To sta največja rivala rdečih vragov Manchester City in Liverpool. "Treba je spoštovati navijače. Juan je bil na Old Traffordu vedno zelo cenjen in to je treba vrniti. Do navijačev ne bi bilo pošteno, da bi prestopil v rivalsko moštvo," je na dušo navijačem 20-kratnih angleških prvakov popihal Mata starejši.

Juan Mata se bo danes s soigralci v Ligi prvakov meril prav proti svojim katalonskim snubcem. Po napovedih španske Marce lahko 30-letnika pričakujemo že v začetni enajsterici rdečih vragov, čeprav je bil Španec na zadnji prvenstveni tekmi proti Wolverhamptonu le na klopi. Dvoboj medManchester Unitedom in Barcelono boste lahko od 20.40 dalje V ŽIVO spremljali na Kanalu A in VOYU.

tekma