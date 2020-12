Solskjaer: Ne morem reči, da smo bili dovolj dobri, ker nismo bili.

Norvežan na klopi Uniteda je takole strnil vtise po koncu tekme: "Kot nogometaš se ne smeš smiliti samemu sebi. Morda nekaj minut po tekmi, a to je to. Gremo dalje, čaka nas že nova zelo pomembna tekma v prvenstvu. Seveda ne morem reči, da smo bili dovolj dobri, ker nismo bili. Velik poraz je bil za nas v Istanbulu, to je tisto, na kar se oziram in vem, da smo izgubili tam točke, ki bi jih morali osvojiti (poraz z 2:1, op.p.). Bili smo blizu, a nam ni uspelo. Prepozno smo se začeli vračati. Pokazali smo velik karakter, a ne moreš dati ekipi vodstvo s 3:0 in nato pričakovati, da se bo vse obrnilo. Na koncu tudi nismo imeli malce sreče, čeprav sta bila volja in zagnanost na visokem nivoju."

Manchester United je zasedel (le) tretje mesto v skupini H, pred njimi sta tako Leipzig in tudi Paris Saint-Germain (Parižane še čaka tekma, saj je bila včerajšnaj prekinjena). Tako so se varovanci trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja poslovili od letošnje Lige prvakov, žal jim bo lahko le zato, ker so po obupnem začetku znova prišli blizu, na gol zaostanka (Leipzig je vodil že s 3:0), a jim je nato zmanjkalo časa za izenačenje in točko, ki bi spremenila razmerja, kar se tiče uvrstitve na lestvici.

Prvič po sezoni 2012/2013 se je zgodilo, da je United izgubil dve zaporedni tekmi skupinskega dela Lige prvakov (PSG je slavil na Old Traffordu na prejšnji tekmi 1:3). Razočaran je bil tudi kapetan rdečih vragov Harry Maguire: "Res je to težka skupina, vendar smo verjeli, da gremo lahko naprej. Sem kapetan in sem razočaran, tako kot vsi drugi v ekipi. Prejšnjo sezono smo se tako močno trudili, da smo se uvrstili v Ligo prvakov. Vsi v klubu si zaslužijo, da nastopajo tukaj. A moramo storiti več. Morali bi pokazati več, na igrišču je 11 ljudi in morali bi biti bolj agresivni."

Veliko bolj zadovoljen je bil trener domačih Julian Nagelsmann, saj je Leipzig popeljal v osmino finala Lige prvakov, kar je lep dosežek: "Bilo je zares napeto na koncu, vendar smo odigrali dobro tekmo v večjem delu. Igralci so bili na visokem nivoju, odigrali so, kot smo se dogovorili, še posebej v prvem polčasu. Borili so se na vso moči, že pred tekmo sem dejal, da so "stroji" in to so pokazali tudi tokrat."