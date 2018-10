Nekateri zvezdniki že obračajo hrbet Kovaču

Nemški mediji niso skoparili s kritikami na račun taktike in igre bavarskega ponosa proti Nizozemcem. Seveda so bile puščice usmerjena na trenerja Nika Kovača. "Hrvaški strokovnjak je v novo zgodbo krenil odlično, s sedmimi zaporednimi zmagami in kazalo je, da čvrsto drži vajeti tako zahtevnega projekta, kot je Bayern," se dobrega starta Kovača v novo sezono spominja Bild, ki opozarja, da Bayern na zadnjih treh tekmah sploh ni zmagal. Dovolj, da so začeli zvoniti prvi alarmi. "Vsi dobro vemo, kako je v Nemčiji. Če Bayern ne zmaga ene tekme, je to že novica za naslovnico. Če ne zmaga na treh, se govori o krizi in tudi pod vprašaj postavlja delo trenerja," je neposreden Der Spiegel, ki je opazil, da Bavarci igrajo slabo, da je njihova igra prebrana in da tekmeci nimajo težav z jalovimi napadi bavarskega ponosa. "V Bayernu se je že začel tihi upor, ki ga vodijo nekateri nezadovoljni nogometaši. Mats Hummels, James RodríguezinJavi Martínez niso prav tiho, ko se cenjuje delo Nika Kovača."