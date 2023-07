Uradno: Juventus odstopa od Superlige, Barca in Real ostaja sama ...

Projekt Superlige, ki je v preteklosti močno razburkal nogometno sceno v Evropi in sprožil oster odziv krovne zveze Uefe, je doživel (dokončno) zaušnico. Kot poročajo številni mediji je torinski Juventus odstopil od te ideje. Nepreklicno. Prvotni projekt Superlige je športno javnost pretresel aprila 2021 in hitro doživel polom. Močno se je načrtom uprla Evropska nogometna zveza (Uefa) s slovenskim predsednikom Aleksandrom Čeferinom na čelu.

Od dvanajstih klubov, ki so ustanovili Superligo, jih je devet v nekaj dneh odstopilo od projekta, ostali so le Real Madrid, Barcelona in Juventus. Po uradni odločitvi Torinčanov sta med zagovorniki (formalno) le še španska velikana Real in Barcelona.

Trenutno je Juventusova Evropa za naslednjo sezono le Konferenčna liga, zahvaljujoč sedmemu mestu v italijanskem prvenstvu, ki se je končalo z desetimi kazenskimi točkami zaradi nepravilnosti pri poslovanju v zadnjih letih. In v prihodnjih dneh, bo Uefa podala končno odločitev o evropski sezoni Juventusa.