Uradno konec neslavnega projekta: skesani Real se je vrnil pod okrilje EFC

Evropska superliga je bila zamišljena kot zaprto ali polzaprto tekmovanje najbogatejših evropskih klubov, ki bi delovalo neodvisno od Uefe. Glavni argument zagovornikov je bil ustvarjanje večjega števila tekem med najboljšimi klubi na svetu, kar bi prineslo višje prihodke od televizijskih pravic in sponzorstev. Projekt je naletel na oster odpor navijačev, nacionalnih nogometnih zvez in politikov, saj so ga mnogi videli kot grožnjo solidarnosti in odprtosti evropskega nogometnega modela, ki temelji na kvalifikacijah prek domačih lig.