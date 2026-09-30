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Uradno konec neslavnega projekta: skesani Real se je vrnil pod okrilje EFC

Koebenhavn, 30. 09. 2026 07.37 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
M.J.
Superliga: Vojna za nogomet

Zgodil se je korak, ki pomeni konec razkola v evropskem nogometu. Real Madrid je namreč uradno potrdil svojo vrnitev v Evropsko združenje klubov EFC in s tem končal večletni spor z vodstvom Evropske nogometne zveze Uefe ter glavnimi klubi na celini. S tem je tudi uradno konec neslavnega projekta evropske superlige.

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Novico je sporočil predsednik združenja EFC Naser Al Kelaifi med generalno skupščino organizacije v centru Bella v Koebenhavnu. Poteza predsednika madridskega kluba Florentina Pereza predstavlja zgodovinski preobrat. 

Naser Al Kelaifi
Naser Al Kelaifi
FOTO: Profimedia

Potem ko so bili skupaj z Barcelono in Juventusom, ki sta se že vrnila v EFC, najglasnejši zagovorniki projekta superlige, so se v kraljevem klubu odločili za dejanje sprave ter se vrniti v edino uradno priznano organizacijo za zastopanje interesov evropskih klubov.

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Gre za strateški umik, ki ga je narekovala želja po ponovnem sodelovanju pri pomembnih razpravah, zlasti glede upravljanja prihodkov in vodenja mednarodnih tekmovanj od leta 2027 dalje. Odločitev, kot še poroča STA, zaznamuje začetek novega obdobja diplomacije in sodelovanja med Real Madridom in institucijami na stari celini.

Razlagalnik

Evropsko združenje klubov, znano pod kratico ECA, je neodvisna organizacija, ki zastopa interesi nogometnih klubov na evropski ravni. Ustanovljeno je bilo leta 2008 kot naslednik skupine G-14, njegova glavna naloga pa je varovanje in promocija interesov klubov v odnosu do Uefe in Fife. Združenje igra ključno vlogo pri oblikovanju pravil, koledarja tekmovanj in delitvi prihodkov od mednarodnih turnirjev, saj klubom omogoča enoten glas pri pogajanjih z nogometnimi oblastmi.

Naser Al Kelaifi je katarski poslovnež in predsednik francoskega nogometnega kluba Paris Saint-Germain (PSG). Poleg vodenja kluba zaseda pomembne funkcije v evropskem nogometnem prostoru, med drugim je predsednik Evropskega združenja klubov (ECA) in član izvršnega odbora Uefe. Njegova vloga je ključna pri povezovanju interesov bogatih lastnikov klubov z institucijami, ki upravljajo evropski nogomet, pri čemer se zavzema za stabilnost in razvoj tekmovanj pod okriljem Uefe.

Evropska superliga je bila zamišljena kot zaprto ali polzaprto tekmovanje najbogatejših evropskih klubov, ki bi delovalo neodvisno od Uefe. Glavni argument zagovornikov je bil ustvarjanje večjega števila tekem med najboljšimi klubi na svetu, kar bi prineslo višje prihodke od televizijskih pravic in sponzorstev. Projekt je naletel na oster odpor navijačev, nacionalnih nogometnih zvez in politikov, saj so ga mnogi videli kot grožnjo solidarnosti in odprtosti evropskega nogometnega modela, ki temelji na kvalifikacijah prek domačih lig.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI2

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franc1972slo
30. 09. 2026 08.43
S Čeferinom ni heca
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-2
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REAList7
30. 09. 2026 09.00
V bistvu samo mediji prikazujejo to kot nek poraz Reala. Že naslov je spisan tako. Dejstvo pa je, da je Sodišče EU odločilo, da je UEFA zlorabila svoj prevladujoči položaj in da so njena pravila o predhodnem dovoljevanju novih tekmovanj in prepovedi sodelovanja klubov v nasprotju s pravom EU. Real je na osnovi te sodbe vložil več milijardno odškodninsko tožbo in sem prepričan, da bi v velikem deležu tudi uspel. Po tem pa se je Čeferin naredil malo ponižnega in s Perezom dosegel dogovor o spremembah klubov pri upravljanju, zato je Real tožbo umaknil. Tako da bi iz tega dvoboja Čeferin šel kot poraženec. Ta medij pa zdaj že kot je v navadi Real prikazuje v slabi luči in objavlja na pol resnične ali celo neresnične članke.
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