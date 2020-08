Uspeh v LP pomembnejši kot kadarkoli prej: na kocki 50 milijonov evrov

Zinedine Zidane in Karim Benzema dobro vesta, kako je slaviti v Ligi prvakov.

Uspeh v Ligi prvakov je za Madridčane poleg rezultatskega pomemben tudi iz finančnega vidika. Analitiki ocenjujejo, da so pri Realu zaradi pandemije koronavirusa izgubili okoli 180 milijonov. Tako velik minus so v klubsko blagajno prinesli igranje pred praznimi tribunami, občuten upad prodaje dresov ter ostalih klubskih artiklov in dejstvo, da bo beli balet priprave na naslednjo sezono prvič po kar nekaj sezonah v celoti opravil v Evropi.

A Madridčani imajo sedaj odlično priložnost, da si dobro četrtino izgubljenega povrnejo z uspehom v Ligi prvakov, kar pa še zdaleč ne bo lahka naloga. Že na prvi stopnički – na povratni tekmi osmine finala – bodo morali loviti zaostanek s prve tekme, ko so doma izgubili z Manchester Cityjem (1:2). Če bo galaktikom uspelo preskočiti meščane, bodo bogatejši za 10 milijonov evrov, ki jih Uefa nameni četrtfinalistom.