Uspelo je le Monacu: Real (skoraj) vedno ubrani prednost dveh golov

Dolgoletni član Reala Fernando Morientes (na fotografiji levo) in kapetan Monaca Ludovic Giuly, ki je že dva meseca kasneje oblekel dres Barcelone, proslavljata po golu španskega napadalca v mreži Reala v Monte Carlu.

'Tu sem oživel' "Dvojček" je na monaškem stadionu Ludvika II. uspel kapetanu Ludovicu Giulyju , ki je zamujeno v kasnejšem izgubljenem finalu v Gelsenkirchnu nadoknadil že dve sezoni kasneje, ko je do naslova v domačem Parizu pomagal velikemu Realovemu tekmecu Barceloni. Mrežo Madridčanov je na nepozabnem obračunu četrtfinala v kneževini zatresel tudi posojeni nogometaš Reala Fernando Morientes . In še ena zanimivost: na prvi tekmi je za "beli balet" zadel tudi Zinedine Zidane .

Šestnajstkrat je Real v dvobojih na izločanje prvo tekmo dobil z (vsaj) dvema goloma in vsakič napredoval, toda v sezoni 2003/04 je AS Monaco, ki je nato klonil šele v velikem finalu proti Portu Joseja Mourinha , poskrbel za edino izjemo. Real, ki ga je takrat vodil Portugalec Carlos Queiroz , je prvi obračun na domačem Santiagu Bernabeuu dobil s kar 4:2, a nato je sledil sanjski preobrat Monačanov.

Po zmagi s 3:1 na stadionu Alfreda Di Stefana je Real Madrid storil velik korak k uvrstitvi v polfinale najelitnejšega evropskega tekmovanja, v katerem so ga za prvaka okronali že kar 13-krat. Madridski dnevnik MARCA kljub "grožnjam" iz tabora Liverpoola na svoji spletni strani hrabri svoje bralce, da je Real takšno prednost v vsej svoji zgodovini zapravil le enkrat.

Vse za ekipo

"Ekipa je zanj vedno na prvem mestu. Lahko bi zadel trikrat ali štirikrat na tekmo, a to ne bi spremenilo ničesar. Vedno je bil skromen. Ta tip je preprosto izjemen,"ga je pohvalil še en junak tiste monaške generacije, Jerome Rothen, trener je bil trenutni francoski selektor Didier Deschamps. Starejši ljubitelji nogometa se gotovo spominjate tudi vratarja Flavia Rome, branilca Gaëla Giveta, vezista Jaroslava Plašilain napadalcev Dada Pršater Shabanija Nonde. Kasneje so se na evropskem nogometnem zemljevidu močno uveljavili še Patrice Evra, Sebastien Squillaci, Emmanuel Adebayor... Začetna postava Reala pa je bila videti takole: Iker Casillas; Michel Salgado, Ivan Helguera, Alvaro Mejia, Roberto Carlos; Borja Fernandez, Guti; Luis Figo, Raul Gonzalez, Zidane; Ronaldo.

Najbližje preobratu proti Realu je bil nazadnje leta 2018 Juventus, ki je po porazu v domačem Torinu z 0:3 že uspel povsem "izbrisati" zaostanek na povratni tekmi četrtfinala v Madridu, nato pa je po kontroverzno dosojeni enajstmetrovki po domnevnem prekršku Medhija Benatiaja v zadnjih sekundah sodnikovega podaljška drugega polčasa izkoristil Cristiano Ronaldoza končnih 1:3. Liverpool se je v 13 poskusih sicer kar dvakrat prebil v nadaljnje tekmovanje, četudi je prvo tekmo izgubil z več kot dvema goloma. Nazadnje seveda pred dvema letoma, ko so prvo polfinalno tekmo z Barcelono rdeči izgubili z 0:3, nato pa na Anfieldu slavili s 4:0 in se prebili v madridski finale, kjer so bili nato boljši od Tottenhama (2:0).