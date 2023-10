V aferi Negreira obtožen tudi predsednik Barcelone Laporta

Barcelona in njena nekdanja predsednika Josep Maria Bartomeu in Sandro Rosell so bili že marca obtoženi korupcije v tej aferi, prav tako Jose Maria Enriquez Negreira, nekdanji visoki španski sodnik v središču preiskave, in njegov sin. Preiskovalni sodnik je v svojem danes objavljenem poročilu pojasnil, da po njegovem mnenju glede na resnost obtožb primer ne more zastarati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.