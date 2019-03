V Ajaxu pokajo od ambicij, Nizozemci se spogledujejo z lovorikami na vseh treh 'frontah'

Nizozemski Ajax se je na prvi tekmi v Amsterdamu izkazal za enakovrednega tekmeca, še več, Nizozemci so večkrat nevarno zapretili vratom Thibauta Courtoisa . Kljub temu so po zadetkih Karima Benzemaja in Marca Asensia morali priznati premoč klubu, ki že tri leta zapored kraljuje na prestolu Lige prvakov (1 : 2).

Nizozemci so že po tekmi zatrjevali, da njihova usoda še zdaleč ni odločena, zato so v Madrid odpotovali polni upanja in trdno odločeni v preobrat. "Naš cilj za tekmo je tak kot vsakič doslej: tresti mrežo. To je Ajax, ni nam pomembno, proti komu igramo, naš namen bo vedno enak: dominirati, zabijati zadetke in zmagati," je pred tekmo odločno zatrjeval strateg Nizozemcev Erik ten Hag. Dobro se zavedajo, da je to njihova zadnja možnost za četrtfinalno vstopnico. Prepričani so, da bodo na Santiagu Bernabeu še nevarnejši: "V Amsterdamu smo razkrili Realove šibke točke. Proti najboljši ekipi mora vedno imeti več strategij."

V prid gostov bo tudi odsotnost branilcaSergia Ramosa. "Mislim, da je on šef na zelenici in v zadnji vrsti. Njegova odsotnost ni le taktična izguba zanje, temveč tudi mentalna," so prepričani v štabu Ajaxa. Ob tem poudarjajo velik zaostanek Reala za vodilno Barcelono v prvenstvu, zaradi česar bodo galaktiki tudi letos stavili na elitno evropsko tekmovanje.