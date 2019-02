V Bayernu spet ni vse v redu: Thiago in Kovač sta si skočila v lase, upor igralcev

Niko Kovač naj bi se znova spopadal z udarom garderobe, po zadnji tekmi v Augsburgu pa se mu je verbalno zoperstavil Thiago Alcantara, ki ni bil zadovoljen z menjavo v 82. minuti tekme. Špancu naj zamenjava ni bila všeč, kar je dal jasno vedeti Kovaču v garderobi, poroča Bild. Kovač naj mu ne bi ostal dolžan.

Nemški mediji poročajo tudi o uporu igralcev, potem ko naj bi Kovač zamudil pet minut na zadnji trening pred tekmo s Stuttgartom. In to ravno dan potem, ko je prav Kovač očital igralcem, da zamujajo na treninge, česar ne namerava tolerirati. Igralce sta ob odsotnosti Kovača popeljala njegov brat in pomočnik Robert Kovač in Peter Hermann. Tretja nelagodna situacija je sledila v petek, ko je trener Bayernazaukazal Riberyju, Martinezu, Sanchesu, Rafinhiin Alphonsu Daviesu, ki so bili rezervisti na tekmi z Augsburgom, da morajo trenirati pod nadzorom Nikovega brata Roberta. Zvezdnikom seveda takšen način ni bil povšeči, saj menijo, da se ne rabijo dokazovati za mesto v prvi enajsterici.

Nogometaše Bayerna sicer že v torek (ob 20.40 s prenosom na Kanalu A in VOYO) čaka tekma z Liverpoolom. Kako bodo nesoglasja v garderobi vplivala na formo Bayerna, ki je v obračunu z lanskimi finalisti, nosilec, bomo videli kmalu. Spomniti pa velja, da se Kovač v Bayernu spopada z uporom garderobe že skorajda od samega začetka, vmes so se v spor javno vpletli tudi vodilni možje Bayerna, ki so se postavili na stran Kovača, v katerega imajo stoodstotno zaupanje.