Liga prvakov

V Bruggeu ostajajo skromni: 'Za Atletico smo majhna ekipa'

Brugge , 18. 02. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Ivan Leko je kot trener med drugimi vodil Hajduk, Standard Liege in Gent.

Club Brugge bo skušal sijajno evropsko sezono podaljšati proti Atletico Madridu, preko katerega se želijo Belgijci prebiti v osmino finala Lige prvakov. Čeprav Belgijci še zdaleč ne veljajo za favorite, je aktualna sezona že večkrat pokazala, da je Atletico še kako ranljiv. Prva tekma nocoj na Kanalu A in VOYO.

Nogometaši iz Bruggea so ligaški del Lige prvakov končali na 19. mestu. Atletico je bil 14.
Nogometaši iz Bruggea so ligaški del Lige prvakov končali na 19. mestu. Atletico je bil 14.
FOTO: Profimedia

Hrvaškega trenerja na klopi belgijskih prvakov Ivana Leka so na novinarski konferenci pred nocojšnjo prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za osmino finala Lige prvakov vprašali, ali se mu zdi sezona Atletico Madrida bizarna.

Colchonerosi namreč zelo nihajo v formi, pred dnevi so v pokalu s 4:0 nadigrali Barcelono, potem ko so vse gole dosegli že v prvem polčasu, nato pa so z 0:3 visoko izgubili pri mestnem tekmecu Rayu Vallecanu.

"Ali so odlični ali pa imajo slab dan. Ampak dobro se zavedamo ene stvari, v Brugge so prišli po zmago. To je Liga prvakov in mi smo zanje majhna ekipa. Vsem je jasno, kdo je favorit, vendar bomo iskali presenečenje," je odločen Leko.

Ivan Leko je kot trener med drugimi vodil Hajduk, Standard Liege in Gent.
Ivan Leko je kot trener med drugimi vodil Hajduk, Standard Liege in Gent.
FOTO: Profimedia

Dodal je, da so Madridčani sijajno moštvo, ki pa vendarle ima svoje pomanjkljivosti. "Moramo razmišljati o svojih kakovostih. Morali bomo biti pogumni, a ne pričakujte, da bomo karkoli spreminjali. Sledili bomo uveljavljenim vzorcem v igri in poskušali priti do dobre popotnice pred potjo v Madrid."

Zanimivo, da imajo Belgijci lepše spomine na zadnje medsebojno srečanje. V sezoni 2022/2023 sta se kluba srečala v skupinskem delu, Club Brugge je na domačem Jan Breydelstadionu slavil z 2:0, v Madridu pa zadetkov nismo videli. Club Bruggeu dodaten optimizem vliva tudi dejstvo, da proti Atleticu pred svojimi navijači sploh še niso izgubili. Od štirih tekem so kar tri dobili.

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO!
Liga prvakov na Kanalu A in VOYO!
FOTO: 24ur.com
nogomet liga prvakov club brugge atletico madrid

Vse na enem mestu: Real in PSG do zmage, Galatasaray nadigral Juve

