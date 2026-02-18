V Bruggeu ostajajo skromni: 'Za Atletico smo majhna ekipa'

Hrvaškega trenerja na klopi belgijskih prvakov Ivana Leka so na novinarski konferenci pred nocojšnjo prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za osmino finala Lige prvakov vprašali, ali se mu zdi sezona Atletico Madrida bizarna.

Colchonerosi namreč zelo nihajo v formi, pred dnevi so v pokalu s 4:0 nadigrali Barcelono, potem ko so vse gole dosegli že v prvem polčasu, nato pa so z 0:3 visoko izgubili pri mestnem tekmecu Rayu Vallecanu.

"Ali so odlični ali pa imajo slab dan. Ampak dobro se zavedamo ene stvari, v Brugge so prišli po zmago. To je Liga prvakov in mi smo zanje majhna ekipa. Vsem je jasno, kdo je favorit, vendar bomo iskali presenečenje," je odločen Leko.