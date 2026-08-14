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Liga prvakov

Norišnica v Celju: vstopnice za tekmo s Slovanom se prodajajo za med

Celje, 14. 08. 2026 17.27 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
R.S.
Kolona navijačev pred vhodom stadiona.

Po zgodovinski zmagi Celja na povratni tekmi proti armenskemu Araratu v kvalifikacijah za Ligo prvakov so v petek od 16. ure dalje v prodajo šle vstopnice za domačo tekmo proti Slovanu iz Bratislave. V vsega 20 minutah je bilo prodanih 1000 vstopnic, v naslednjih desetih še dodatnih 500, obenem pa se je sesula spletna stran kluba zaradi prevelikega navala navijačev. Obe tekmi, tako na Slovaškem kot v Celju, bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.

Po zgodovinskem preobratu Celja ob zmagi z 2:0 na domači povratni tekmi proti armenskemu Araratu, katerega junak je bil povratnik v domači klub Benjamin Verbič, je pred nogometaši Celja še zadnja ovira do uvrstitve v elitno Ligo prvakov. Na poti do najprestižnejšega klubskega tekmovanja bo grofom stal nasproti Slovan iz Bratislave, za katerega barve branita tudi slovenska reprezentanta Andraž Šporar in Kenan Bajrić.

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V petek ob 16. uri so v prodajo šle vstopnice za domačo tekmo nogometašev Celja s slovaškim državnim prvakom. V vsega 20 minutah je bilo prodanih 1000, v pol ure 1500, v uri 6000 vstopnic, obenem pa se je sesula spletna stran nogometnega kluba Celje zaradi prevelikega navala navijačev. Prav tako se je pred vhodom stadiona zbrala množica ljudi, ki so v svoje roke želeli dobiti trenutno najbolj zaželeno vstopnico v Celju.

"Gre za enormen odziv, za kar se v prvi vrsti zahvaljujemo našim nogometašem, ki nas razvajajo v zadnjih letih. Gre za zgodovino, ne samo NK Celja, ampak celotnega slovenskega klubskega nogometa. Temu primeren je bil odziv, ki smo ga po tihoma tudi pričakovali," je izjemen odziv navijačev komentiral Tomaž Lesjak, vodja marketinga v celjskem klubu. 

Sedeži na zahodni tribuni, ki je bila nazadnje v uporabi pred dvema sezonama za tekmo s Fiorentino, še niso šli v prodajo. Čaka se na zeleno luč Uefe. "Delamo v vsej svoji moči, da bi se zadeva realizirala, več bo znano v naslednjih dneh," je Lesjak potrdil prizadevanje, da bi za zgodovinsko tekmo odprli vse tribune na Stadionu Z'dežele. 

Kolona navijačev pred vhodom stadiona.
Kolona navijačev pred vhodom stadiona.
FOTO: 24ur.com

Celje bo prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov odigralo 19. avgusta na Slovaškem. Povratna tekma pa bo teden dni kasneje v Celju na stadionu Z'dežele, 26. avgusta. Obe tekmi si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO.

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KOMENTARJI4

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travc
14. 08. 2026 19.58
Tud zastonj ne grem na take zadeve.Najlepše je gledat brhke mladenke v odbojki.
Odgovori
0 0
Drugorazredni Turk
14. 08. 2026 18.47
Kaj boste pa za nas rekli, ko ne maramo in ne jemo medu.
Odgovori
0 0
energetik10
14. 08. 2026 19.09
povej kaj tebe veseli v življenju in bomo isto rekli “kaj boš pa za nas reku ki ne maramo tega in tega”? Aja tebe itak nič ne veseli, si si zavozil življenje že pred časom in iščeš pozornost na internetu…
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+1
1 0
JAZsemTI
14. 08. 2026 18.39
Navijajmo za Celje in za slovenski fuzbal!
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+6
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