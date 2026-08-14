Norišnica v Celju: vstopnice za tekmo s Slovanom se prodajajo za med

Po zgodovinskem preobratu Celja ob zmagi z 2:0 na domači povratni tekmi proti armenskemu Araratu, katerega junak je bil povratnik v domači klub Benjamin Verbič , je pred nogometaši Celja še zadnja ovira do uvrstitve v elitno Ligo prvakov. Na poti do najprestižnejšega klubskega tekmovanja bo grofom stal nasproti Slovan iz Bratislave, za katerega barve branita tudi slovenska reprezentanta Andraž Šporar in Kenan Bajrić .

V petek ob 16. uri so v prodajo šle vstopnice za domačo tekmo nogometašev Celja s slovaškim državnim prvakom. V vsega 20 minutah je bilo prodanih 1000, v pol ure 1500, v uri 6000 vstopnic, obenem pa se je sesula spletna stran nogometnega kluba Celje zaradi prevelikega navala navijačev. Prav tako se je pred vhodom stadiona zbrala množica ljudi, ki so v svoje roke želeli dobiti trenutno najbolj zaželeno vstopnico v Celju.

"Gre za enormen odziv, za kar se v prvi vrsti zahvaljujemo našim nogometašem, ki nas razvajajo v zadnjih letih. Gre za zgodovino, ne samo NK Celja, ampak celotnega slovenskega klubskega nogometa. Temu primeren je bil odziv, ki smo ga po tihoma tudi pričakovali," je izjemen odziv navijačev komentiral Tomaž Lesjak, vodja marketinga v celjskem klubu.

Sedeži na zahodni tribuni, ki je bila nazadnje v uporabi pred dvema sezonama za tekmo s Fiorentino, še niso šli v prodajo. Čaka se na zeleno luč Uefe. "Delamo v vsej svoji moči, da bi se zadeva realizirala, več bo znano v naslednjih dneh," je Lesjak potrdil prizadevanje, da bi za zgodovinsko tekmo odprli vse tribune na Stadionu Z'dežele.