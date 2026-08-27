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Liga prvakov

V Celju po bolečem porazu odmeva zgolj beseda 'ponos'

Celje, 27. 08. 2026 06.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Simon Valant Luka Marinšek
Celje - Slovan

Nogometaši Celja so bili minute, centimetre in celo milimetre oddaljeni od zgodovinskega preboja med evropsko elito. Čeprav so jim na koncu ponagajali nogometni bogovi, ki očitno niso želeli, da se slovaška mreža znova zatrese, v mestu ob Savinji prevladuje občutek ponosa, tako s strani navijačev kot tudi igralcev.

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Zgodovinski obračun v mestu ob Savinji se za skoraj 10 tisoč domačih navijačev ne bi mogel začeti slabše. V 18. minuti je sredi Celja udarila nekdanja zeleno-bela naveza in Slovanu prinesla vodstvo. Kenan Bajrić je s precizno dolgo žogo našel Andraža Šporarja, ta pa je gostujoče navijače navdušil s svilnatim dotikom in premetenim zaključkom, s katerim je matiral nemočnega domačega vratarja Žana-Luka Lebana. A grofi so dokazali, da so letos tudi dokončno evropsko dozoreli in se niso vdali v usodo. Sledil je nalet domačih in prekršek nad Yayo Dukulyjem, ki ga je španski delilec pravice Alejandro Hernandez naknadno označil za najstrožjo kazen. K žogi je pristopil ljubljenec domačih tribun Svit Sešlar in svoje delo opravil odlično.

Nadaljevanje tekme je sledilo v znamenju aktualnih slovenskih prvakov. Celjani so nenehno pritiskali na slovaška vrata, ki jih je nekajkrat rešila tudi vratnica. Privržence grofov pa bo še dolgo mučila "smrtna" priložnost, ki jo je v sodnikovem dodatku rednega dela zapravil Armandas Kučys. Nesrečni Litovec je lepo priložnost zapravil tudi v podaljšku, za kar so domače moštvo gosti kaznovali. Cristian Martinez je z lepim zaključkom razblinil sanje o ligi prvakov v knežjem mestu.

A poraz ne pomeni skrušenih glav, nejevolje ter besnih reakcij. Celjani so za las zgrešili igranje med evropsko elito, koncept, ki se je še pred nekaj sezonami zdel kot pobožne želje in prazne besede vodilnih mož kluba. Tudi zato po končnem neuspehu, če temu sploh lahko tako rečemo, po Celju odmeva ena beseda ... Ponos. "Mislim, da smo odigrali izredno dobro tekmo. Storili smo dve majhni napaki, ki pa se na tako visokem nivoju kaznujejo. Fantje moramo biti ponosni nase, igranje v Ligi Evropa še zdaleč ni samoumevno in se v Celju še ni zgodilo. Seveda smo žalostni, a moramo dvigniti glave in iti naprej," je svoje misli takoj po tekmi strnil branilec grofov Darko Hrka.

Vitor Campelos, ki je bil na začetku letošnje evropske sezone podvržen veliko dvomom, je v Celju navkljub končnemu porazu spisal pravo nogometno pravljico. Najlepši možen epilog so mu po njegovih besedah preprečili "nogometni bogovi." "Mislim, da nam niso bili naklonjeni danes. To se enostavno včasih zgodi. Nasprotnika smo izredno dobro analizirali in imeli 65 odstotkov posesti. Nogomet včasih enostavno ni pošten," je povedal portugalski strateg.

Navijači pričarali do zdaj še nevideno vzdušje v knežjem mestu

Šele drugič v klubski zgodovini je slovenskim prvakom uspelo razprodati domači stadion Z'Dežele. Energijo skoraj 12-tisočglave množice je bilo čutiti tudi skozi televizijske sprejemnike. Atmosfera je bila vselej naelektrena, navijači pa so navijali celotnih 120 minut. Campelos ima zanje zgolj eno sporočilo: "Hvala vam za vse, kar ste storili. Vsi smo lahko ponosni nase."

Domačo slovensko atmosfero je pohvalil tudi nekdanji zmaj in član naše izbrane vrste Bajrić: "Izredno rad igram na takih tekmah. Publika je bila odlična, podpirali so jih skozi celotno srečanje. Ko so izvajali pritisk, so jim pri tem pomagali tudi navijači. Igrati pred takšnim občinstvom je zares fenomenalna izkušnja," je po koncu dvoboja dejal osrednji branilec Slovana.

V Celju vseeno prišlo do majhne slovenske zmage

Slovenija je sicer skorajda v popolnosti pesti stiskala za Celje, a ima poraz grofov tudi, sicer grenko, slovensko noto. Med evropsko elito sta se namreč prebila tako Andraž Šporar kot tudi Kenan Bajrić. Oba slovenska reprezentanta sta sodelovala pri prvem zadetku Slovana in bila izredno laskava na račun Celja. "Moram biti iskren, Celje je bilo odlično. Če bi izkoristili tisto izjemno priložnost v 90. minuti, bi najverjetneje napredovali. Na koncu smo bili za gol uspešnejši, mislim, da smo si zaslužili zmago. Vseeno pa moram pohvaliti njihovo igro, imeli so ogromno priložnosti, podobno kot mi. Šlo je za izredno odprto tekmo. Celju želim vso srečo v ligi Evropa," je povedal nekdanji napadalec ljubljanske Olimpije, ki je zdaj v svoji karieri proti Celju zabil kar 13 golov.

"Navajeni smo podobnih tekem, pri nas je vedno neka drama. Njim se je morda v ključnih trenutkih nekoliko zatresla noga in niso izkoristili priložnosti. Morda niso navajeni takšnih tekem, na koncu jim moram vseeno čestitati za odlično predstavo," je povedal Bajrić in poudaril tudi odlično kemijo na igrišču s Šporarjem: "Andraža zelo dobro poznam, vem, kam bo stekel. V napadih ga zelo rad iščem z dolgimi žogami. Ko sem videl, da je žogo uspešno sprejel, sem vedel, da bo zadel. Že pred tekmo je bil odločen, da bo dosegel zadetek, in to mu je tudi uspelo."

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