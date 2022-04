'V finalu vidim Real in Liverpool'

Sinje modri so pod vodstvom Pepa Guardiole trikrat osvojil angleško prvenstvo, dobro jim kaže tudi letos, a v Ligi prvakov so še brez lovorike. V polfinalu se bodo pomerili z rekorderjem v tem tekmovanju. "Sem velik navijač madridskega Reala in verjamem, da se bodo Madridčani uvrstili v finale. V Ligi prvakov natanko vedo, kaj morajo storiti. Tudi, ko jih odpišemo, pokažejo, zakaj je Real tako velik klub in zakaj ima toliko lovorik. City ima vrhunsko ekipo, ampak verjamem, da bo Real znova pokazal svojo veličino," odgovarja Robert Koren, ki ni mogel skriti svojih simpatij do španskega velikana.

Predvsem angleški mediji in navijači pa v finalu že vidijo Manchester City in Liverpool, ki se letos borita tudi za naslov v domačem prvenstvu. Koren je vrsto let igral v Angliji, kjer je pritisk izjemen, z njim pa se odlično kosata morda celo najboljša trenerja na svetu, Pep Guardiola in Jürgen Klopp. "Že rezultati kažejo, kako dobra trenerja sta. A gojita različen slog nogometa. Guardiola igra in napada skozi posest žoge, Kloppove ekipe pa so precej bolj direktne. Liverpool ima hitre napadalce, ki delajo razliko. Guardiola in Klopp imata različna pogleda na nogomet, a zelo podobna sta si v najpomembnejši zadevi – rezultatih," pravi Koren, ki bo vseeno upal na neuspeh Cityja, v finalu v Parizu pa vidi Real in Liverpool.

V dresu Reala že vrsto let najraje gleda Luko Modrića. Kapetan svoje reprezentance, tako kot pred leti Koren, dolgolasi vezist, tako kot pred leti Koren, je ob Benzemaju najboljši nogometaš Reala, ko gre zares: "Luka Modrić je izjemen nogometaš. Zelo rad ga gledam. Izgleda zelo enostavno, prefinjeno, njegove podaje z zunanjim delom stopala so izjemne. Prav zato je tako velik, ker težke stvari naredi enostavne."