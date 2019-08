V Ligi prvakov (zaenkrat) šest Slovencev

Znani so prvi trije klubi, ki so si zagotovili udeležbo v elitni nogometni Ligi prvakov. To so Olympiacos iz Pireja, beograjska Crvena zvezda ter Dinamo iz Zagreba, katerega član je tudi 23-letni Ljubljančan Petar Stojanović.

Petar Stojanović in Dani Olmo FOTO: AP Petar Stojanović, ki je ob neodločenem izidu 1:1 proti Rosenborgu igral vseh 90 minut, je tako šesti slovenski nogometaš, ki bo v prihajajoči sezoni nastopil med dvaintridesetimi najboljšimi evropskimi klubi. Mesto v Ligi prvakov že imajo zagotovljeno Josip Iličić (Atalanta Bergamo), Jan Oblak (Atletico Madrid), Samir Handanović (Inter Milano), Kevin Kampl (Leipzig) in Miha Mevlja (Zenit Sankt Peterburg), možnost, da se pridružita nogometni eliti, pa imata še člana Apoela iz Nikozije Vid Belec in Roman Bezjak. Josip Iličić FOTO: AP Omenjena sta na prvi tekmi z Ajaxom remizirala 0:0. Na preostalih dveh sredinih tekmah bosta Slavia Praga in Brugge branila minimalno vodstvo 1:0 proti Cluju oziroma Lasku iz Linza.