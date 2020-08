V Lizboni bo šlo zares: boj za polfinalno vstopnico v LP začenjata PSG in Atalanta

Dvoboj med francosko ekipo PSG in italijansko Atalanto boste lahko od 20.30 spremljali na Kanalu A in VOYO.

Dodal je, da so ukrepi, ki so jih predvideli, dovolj velik razlog, da lahko pričakujejo dobre in varne tekme. Letošnji zaključek Lige prvakov se bo prvič odvil na enem mestu in z zgolj eno tekmo v posameznem delu tekmovanja. Tega bosta v sredo ob devetih zvečer odprla francoski prvak Paris Saint-Germain in italijanska Atalanta Bergamo. Finale bo 23. avgusta na stadionu da Luz, stadionu luči. Costa je odgovoril tudi na vprašanje, kako se počuti, ker na tem tekmovanju ne bo portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda. "To je sicer žalostno, saj je Cristiano Ronaldo, če ne najboljši, pa gotovo eden najboljših igralcev na svetu."Ronaldov Juventus je izpadel v šestnajstini finala, ko ga je izločil Lyon.