'V Ljubljani, Mariboru in Osijeku imajo sijajne stadione'

Predsednik zagrebškega Dinama Velimir Zajec je pozdravil informacijo, da je klub iz hrvaške prestolnice prišel do številke 50.000 članov kluba. A kot že vrsto let je stara bolezen zagrebškega kluba dotrajani stadion Maksimir, ki nikakor ne gre v čast serijskim prvakom hrvaškega nogometnega prvenstva. Modre v nogometni Ligi prvakov v tretjem krogu čaka obračun z avstrijskim Salzburgom.

Zagrebški Dinamo je tudi v tej sezoni član evropske nogometne elite. V Ligi prvakov ga v sredo čaka spopad z avstrijskim Salzburgom, pred tem pa se je z novinarji naših južnih sosedov družil predsednik kluba, nekdanji odlični nogometaš in tudi trener Velimir Zajec. Ta je opazil, da je v tej sezoni hrvaško prvenstvo še posebej negotovo, tako da se Dinamu obeta zahtevno delo v fazi ubranitve naslova.

"Hajduk je odličen, Rijeka tudi. Zelo težko bo priti do nove titule, toda o drugem ne razmišljamo. Želimo ostati številka ena na Hrvaškem. Bo pa, ponavljam, zelo negotovo, ker mi kot edini klub na Hrvaškem nastopamo v Evropi. In to kar v Ligi prvakov," je še opazil prvi človek Dinama, ki se zaveda, da je druženje z elito hkrati tudi na nek način boleče.

Maksimir je dotrajan objekt, ki komajda še sme gostiti tekme Lige prvakov.

"Sram nas je vsakič, ko na Maksimirju gostimo naše tekmece iz Lige prvakov. Stadion je resda legendaren in so se tu dogajale velike stvari za Dinamo, toda hkrati je že povsem dotrajan in nikakor ne gre v korak s časom," je še povedal Zajec in novinarjem obljubil, da se stvari okoli izgradnje novega objekta vendarle premikajo. "Stekla bodo dela, Maksimir bo še naprej naše domovanje, tu bo zrasel nov stadion. V času izgradnje pa se bomo začasno preselili na stadion na Kranjčevićevi ulici," je še dodal predsednik modrih iz hrvaške prestolnice in opozoril še na nekaj.

"Dinamo je klub na trdnih temeljih, toda brez primernega domovanja oziroma stadiona. To je naša velika bolezen. Mi ne moremo privabiti ljudi v lože in jim ponuditi kaj več in tudi ne moremo prodati letnih kart, kot to počnejo recimo v Osijeku ali pa pri naših sosedih v Ljubljani in Mariboru, kjer imajo odlične in sodobne stadione. Še več, poznam primer v Grčiji. Atenski AEK letno pospravi v žep kar 30 milijonov evrov zgolj s prodajo letnih kart. S tem denarjem se hrani večina naših tekmecev. Dinamo brez pravega objekta ne bo več konkurenčen v regiji in ne bo mogel poslovati uspešno," je zaključil član nekdanje jugoslovanske reprezentance, ki se veseli dejstva, da je zagrebški klub pred dnevi presegel številko 50.000 članov.